"Weekend przyniósł informację o zamiarze USA ukończenia negocjacji ws. pokoju w Ukrainie do Wielkanocy. To naszym zdaniem może wystarczyć inwestorom do pozostania w najbliższym czasie przy pozytywnym nastawieniu wobec złotego, pomimo tego, że strona amerykańska nie przewiduje udziału krajów europejskich przy tych negocjacjach. Wypracowanie konkretnych ustaleń w kolejnych tygodniach, dających poczucie zbliżania się do końca konfliktu zbrojnego, mogłoby jeszcze złotego umocnić" - oceniają ekonomiści Santandera.

Złoty na fali. Historyczna szansa na umocnienie – inwestorzy w gotowości [KURSY WALUT]

"Z technicznego punktu widzenia złoty pozostaje w wąskiej konsolidacji wobec EUR w zakresie 4,1671 – 4,1493, choć wyraźne opadanie średniej SMA-200 sprzyja pro-spadkowym wahaniom tej pary. Przy czym w wyższych czasowo ramach mamy aktualną linię bessy dla EUR/PLN przy ok. 4,3615 PLN" - ocenia analityk techniczny DM BOŚ Michał Pietrzyca.

RYNEK DŁUGU

W ocenie strategów PKO BP, po wyraźnym spadku rentowności polskich papierów skarbowych z drugiej połowy ubiegłego tygodnia możliwe jest ich dalsze umocnienie w kierunku 5,40 proc. i 5,65 proc. odpowiednio dla papierów 5- i 10-letnich w perspektywie kilkunastu sesji.

"Naszym zdaniem obecnie na krajowy rynek FI działa głównie dalsze zmniejszanie premii geopolitycznej Polski w związku z możliwym zakończeniem wojny na Ukrainie, a potwierdzenie tej tezy powinna wskazać środowa aukcja obligacji MF" - dodano.

KURSY WALUT 18.02.2025

wtorek poniedziałek poniedziałek 09:15 13:00 09:25 EUR/PLN 4,1577 4,1593 4,1666 USD/PLN 3,9754 3,9685 3,9775 CHF/PLN 4,4107 4,4036 4,4174 EUR/USD 1,0459 1,0481 1,0476 PS0130 5,57 5,56 5,53 DS1034 5,81 5,8 5,77

Źródło: PAP, PAP Biznes