To jest kara za oszczędzanie, a żeby były inwestycje, trzeba oszczędzać. W związku z tym bardzo zły podatek – stwierdził Petru w Radiu ZET.

Dodał też, że choć rząd rozważa częściowe zmiany, on opowiada się za całkowitą likwidacją podatku.

Petru uważa, że państwo powinno wspierać oszczędzających, zamiast ich karać. Jego zdaniem zniesienie podatku Belki mogłoby zwiększyć chęć do odkładania pieniędzy.

Polacy powinni być zachęceni do tego, żeby oszczędzać, nie tylko wydawać – dodał poseł.

Marek Belka: Proszę bardzo, likwidujmy

Co na to twórca podatku? Marek Belka w tej samej audycji przyznał, że jeśli istnieje presja społeczna i polityczna, to podatek można zlikwidować.

Jeżeli jest taka presja społeczna i potrzeba polityczna, to proszę bardzo, zlikwidujmy – powiedział ekonomista w Radiu ZET.

Co dalej z podatkiem Belki?

Rząd zastanawia się nad zmianami, ale konkretne decyzje jeszcze nie zapadły. Jedną z wcześniejszych propozycji było wprowadzenie kwoty wolnej od podatku lub zwolnienie lokat długoterminowych.