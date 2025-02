"Na gruncie analizy technicznej kurs EUR/PLN łamie kolejne poziomy oporu utrzymując prozłotowe nastawienie. Jest to dość zaskakujące w świetle braku nowych informacji mogących wspierać polską walutę, umocnienia dolara na międzynarodowych rynkach finansowych, co historycznie niekorzystnie przekładało się na aktywa tej części regionu oraz pozytywnego zachowania złotego na tle czeskiej korony, czy węgierskiego forinta" - napisał w raporcie Sutowicz.

Złoty zaskakuje. Czy polska waluta ma szansę na dalsze wzrosty? [KURSY WALUT 10.02.2025 PONIEDZIAŁEK]

"Przypomnijmy, iż mimo powyższych czynników kurs EUR/PLN oscyluje wokół najniższego poziomu od kwietnia 2018 roku. Naszym zdaniem złoty ma szanse na niewielkie wzrosty wartości wynikające – w obliczu ubogiego kalendarium danych makroekonomicznych – przede wszystkim z trendu polskiej waluty. Za kluczowe obecnie poziomy techniczne uznajemy 4,1830 i kolejne 4,1620 oraz (wątpliwe by nastąpił w krótkim terminie) 4,1356" - dodał.

Ekonomista oczekuje niewielkich zmian kursu USD/PLN w tym tygodniu.

"Spodziewane łagodne umocnienie złotego (1-2 grosze) 'zderzy się' z prawdopodobną w najbliższych dniach aprecjacją dolara. Efektem – naszym zdaniem – będzie powrót do zwyżek notowań. Przy czym pokonanie poziomu 4,0830 może okazać się nieskuteczne w obliczu braku nowych argumentów" - napisał Sutowicz.

RYNEK DŁUGU

"Podtrzymujemy nasze oczekiwania zakładające, iż dochodowość 10-latki polskiej pozostanie w najbliższych dniach nieco poniżej psychologicznego poziomu 6,0 proc. Jednocześnie jednak mamy świadomość ryzyk 'wiszących' nad rynkiem. Są one asymetryczne tzn. większe prawdopodobieństwo przypisujemy możliwości wzrostu rentowności aniżeli jej spadku" - napisał w raporcie Mateusz Sutowicz.

"Wynika to przede wszystkim z przetasowań co do ścieżki stóp procentowych w USA, o czym być może usłyszymy już jutro podczas pierwszego z dwóch wystąpień J.Powella w amerykańskim Kongresie" - dodał.

Jak wskazuje ekonomista, nie bez znaczenia dla kierunku zmian obligacji będą również przetargi.

"Tylko w tym tygodniu (środa) odbędzie się przetarg obligacji skarbowych, a dzień później przetarg obligacji zorganizuje Bank Gospodarstwa Krajowego. W miesięcznym planie MinFin planował podaż na poziomie 5-10 mld PLN, a BGK tradycyjnie podaje, że minimalna oferta papierów wynosi 0,25 mld PLN" - napisał.

KURSY WALUT 10.02.2025 PONIEDZIAŁEK

poniedziałek poniedziałek piątek 14.23 09:30 16:23 EUR/PLN 4,176 4,191 4,194 USD/PLN 4,0463 4,063 4,043 CHF/PLN 4,4447 4,462 4,452 EUR/USD 1,032 1,032 1,037 OK0127 5,22* 5,21 - PS0130 5,54 5,56 5,54 DS1034 5,81 5,83 5,8

*dane z godz. 13.37

