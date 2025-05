Świadczenie honorowe dla 100-latków

Poprzednie świadczenie honorowe przyznawane było na podstawie decyzji Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a jego wysokość nie była waloryzowana. Nowa ustawa wprowadza system, który umożliwia coroczną waloryzację tego świadczenia. Co więcej, świadczenie będzie wypłacane z urzędu każdej osobie, która ukończy 100 lat, a nie jak dotychczas na podstawie indywidualnych decyzji.

Zasady przyznania świadczenia honorowego

Świadczenie będzie przysługiwało każdej osobie, która ukończyła 100 lat i posiada polskie obywatelstwo, oraz ma prawo do emerytury lub renty. Osoby, które nie mają takiego prawa, będą mogły otrzymać świadczenie honorowe na podstawie wniosku.

Ile wyniesie świadczenie honorowe?

Kwota świadczenia honorowego to 6246,13 zł brutto miesięcznie. Będzie ono corocznie waloryzowane – pierwszy raz już od 1 marca 2025 roku. Ta kwota stanowi znaczące wsparcie finansowe dla osób, które osiągnęły tak wyjątkowy wiek.

Co więcej, to nie jest stała, niezmienna suma. Zgodnie z nowymi przepisami, świadczenie to będzie podlegało regularnej, corocznej waloryzacji. Oznacza to, że jego wysokość będzie dostosowywana do zmieniających się warunków ekonomicznych i wzrostu cen, aby utrzymać realną wartość wypłacanych środków.