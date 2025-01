Szef MSWiA przypomniał w TVP Info, że od tego roku obowiązuje ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Nowe przepisy zakładają, że rząd będzie przeznaczać na ich realizację nie mniej niż 0,3 proc. PKB rocznie.

Reklama

To są niemałe pieniądze na to, żeby ruszyć z budową budowli ochronnych, żeby zrobić system powiadomienia alarmowego, bezpiecznej łączności, żeby edukować obywateli - powiedział Siemoniak.

Schrony obowiązkowe w nowych budynkach? Ile to będzie kosztować?

Minister odnósł się do obaw wspólnot mieszkaniowych dotyczących kosztów związanych z przywracaniem miejsc schronienia. Wyjaśnił, że plan obejmie przede wszystkim nowe budynki.

To dotyczy wszystkiego nowego, co będzie budowane. (...) My to nazywamy miejscami ukrycia. To są takie sytuacje, w których na przykład w garażu podziemnym niedużym kosztem dokłada się wentylację, wodę, wzmacnia się strop. Doświadczenie ukraińskie jest tutaj absolutnie wymowne. Najlepiej, żeby ludzie się chronili najbliżej miejsca zamieszkania - powiedział minister.

Podkreślił, że koszt ten poniosą deweloperzy oraz przyszli właściciele mieszkań. To jest rzędu kilku procent wzrostu ceny mieszkania. To jest atut, to jest plus mieć takie poczucie, że mieszkamy w takim miejscu, że w razie czego (...) zbiegniemy schodami i mamy miejsce ukrycia u siebie, a nie musimy gdzieś nie wiadomo gdzie daleko chodzić - dodał.

Reklama

Inwentaryzacja i finansowanie obrony cywilnej

Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański przyznał w Polskim Radiu 24, że do tej pory nie udało się zakończyć inwentaryzacji wszystkich schronów i miejsc schronienia. Analiza stanu obiektów, w tym budynków sprzed lat 70., może potrwać jeszcze kilka miesięcy.

Szczepański poinformował, że w pierwszych miesiącach roku kolejne rozporządzenia do ustawy o ochronie ludności zostaną skierowane pod obrady Rady Ministrów, aby od marca można było rozpocząć pełne wdrażanie przepisów. Przypomniał, że pierwszym rozporządzeniem, które trafiło pod obrady rządu, jest program realizacji obrony cywilnej.

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że gdy program zostanie zatwierdzony, uruchomione zostaną fundusze na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną. 0,15 proc. PKB, czyli ponad 5 mld zł - poinformował.

Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej

Z dniem 1 stycznia weszła w życie ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Nowe regulacje przewidują powstanie systemu, który w razie wojny będzie mógł przekształcić się w pełnoprawną obronę cywilną.

Jak podkreślają przedstawiciele MSWiA, ustawa stanowi przełom w systemie ochrony ludności. Koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom, nie ograniczając przy tym ich swobód obywatelskich.

Ustawa precyzuje zadania ochrony ludności w czasie pokoju i w czasie wojny oraz określa instytucje odpowiedzialne za ich realizację. Dotyczy również zasad funkcjonowania systemu wykrywania zagrożeń, alarmowania i powiadamiania o niebezpieczeństwach. Nowe przepisy regulują sposób użytkowania i ewidencjonowania obiektów zbiorowej ochrony oraz organizację obrony cywilnej.

System ochrony ludności opiera się na już istniejących strukturach, takich jak Państwowa Straż Pożarna, ochotnicze straże pożarne, struktury zarządzania kryzysowego oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne. Kluczowym elementem jest również przygotowanie organów administracji publicznej do realizacji tych zadań.

Minister spraw wewnętrznych i administracji będzie odpowiedzialny za koordynację funkcjonowania systemu ochrony ludności na poziomie centralnym. W realizacji tych zadań wspierać go będzie Rządowy Zespół Ochrony Ludności.

Źródło: PAP, MEDIA