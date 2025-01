Eksperci apelują: Trzymaj w domu pewną kwotę gotówki

Banki Holandii i Szwecji wystosowały apel do obywateli, by zaopatrzyli się w rezerwy finansowe w postaci gotówki. W komunikatach zaapelowano o ostrożność oraz zabezpieczenie pewnych kwot gotówki w domowym zaciszu. W dobie powszechnych płatności bezgotówkowych wiele osób odeszło od dysponowania gotówką. Według ekspertów finansowych to błąd, ponieważ w dobie rosnącego zagrożenia cyberatakami, może być ona potrzebna. Ma nas to zabezpieczyć również przed ewentualnymi awariami systemów informatycznych, które mogą nas pozbawić dostępu do przeprowadzania transakcji bezgotówkowych lub wypłat w bankomatów.

Ile gotówki trzymać w domu?

Reklama

Eksperci z Holandii zalecają swoimi obywatelom, by mieli w domu odłożoną kwotę 200 do 500 euro. Szwedzi rekomendują trzymanie w domu 170 euro, co ma wystarczyć na pokrycie niezbędnych tygodniowych wydatków. W Polsce nie ma oficjalnych wytycznych, lecz zaleca się, by mieć w domu sumę około 500-1000 zł, która zabezpieczy podstawowe potrzeby przez kilka dni. Kwota powinna być dostosowana do liczby domowników, którzy żyją w jednym gospodarstwie domowym.