Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dokonał przelewu w wysokości 9,14 mln zł do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Jest to pierwszy przelew tego typu w styczniu 2025 roku. ZUS informuje, że kwota została przekazana w formie gotówki.

W 2024 roku całkowita wartość przekazanych środków do OFE wyniosła 4 463,27 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy to ZUS przekazał funduszom emerytalnym 4 125,24 mln zł. Różnica ta świadczy o rosnącej kwocie przekazywanych środków, co może mieć istotny wpływ na przyszłe wypłaty emerytur.

Zmiany w przekazaniu środków do OFE są wynikiem polityki ZUS, który regularnie współpracuje z funduszami emerytalnymi, zapewniając stabilność systemu emerytalnego i dbając o przyszłe zabezpieczenie finansowe obywateli.

