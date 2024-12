Rząd stawia na utrzymanie, a nawet przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, aby zmniejszyć deficyt budżetowy poprzez większe wpływy podatkowe. Minister finansów, Andrzej Domański, w rozmowie z TVP Info zapowiedział, że strategia ta ma na celu stabilizację finansów państwa.

Wzrost gospodarczy to klucz do większych wpływów podatkowych, a dzięki temu deficyt budżetowy z roku na rok będzie spadał – powiedział minister, podkreślając, że rząd koncentruje się na inwestycjach, które napędzają gospodarkę. Domański zapewnił, że polityka rządu nie zakłada podwyższania podatków, a raczej dążenie do tego, aby wzrost gospodarczy w Polsce utrzymywał się na wysokim poziomie.

Rząd zapowiada przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Czy wzrost PKB wpłynie na podatki?

Minister finansów podtrzymał prognozy wzrostu PKB na poziomie 3 proc. w tym roku oraz blisko 4 proc. w roku przyszłym. Nie podnosimy podatków. Robimy wszystko, aby wzrost gospodarczy w Polsce utrzymywał się na wysokim poziomie, a wręcz żeby przyspieszał. W zeszłym roku mieliśmy 0,1 proc. wzrostu gospodarczego. W tym roku oczekujemy wzrostu gospodarczego blisko 3 proc., a w przyszłym roku - blisko 4 proc. – powiedział Domański.

Źródło: ISBnews, PAP