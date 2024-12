Poniżej najnowsze wyniki LOTTO ze środy 11 grudnia 2024.

Wyniki Multi Multi:

13:00: 77, 2, 63, 5, 34, 16, 44, 3, 17, 64, 32, 14, 76, 10, 39, 37, 52, 27, 61 plus 48

21:00: 4, 34, 32, 41, 8, 21, 19, 77, 33, 59, 67, 53, 35, 78, 40, 63, 49, 36, 6 plus 2

Wyniki Ekstra Pensja: 4, 31, 17, 9, 29 oraz 3

Wyniki Ekstra Premia: 18, 31, 28, 2, 29 oraz 1

Wyniki Mini Lotto: 30, 22, 26, 14, 12

Wyniki Kaskada:

13:00: 16, 1, 14, 15, 13, 7, 8, 18, 12, 5, 17, 23

21:00: 10, 12, 8, 13, 1, 23, 7, 2, 14, 17, 6, 19

Wyniki Lotto — zestawienie wybranych gier

LOTTO to najstarsza i najbardziej lubiana gra liczbowa w Polsce, której historia sięga 27 stycznia 1957 roku – dnia pierwszego losowania. Aby wziąć udział, wystarczy wybrać 6 liczb z zakresu od 1 do 49. Losowania odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Multi Multi to gra dająca możliwość typowania od 1 do 10 liczb spośród 80 dostępnych. Losowania mają miejsce każdego dnia, dwa razy dziennie – o 14:00 i 22:00.

Ekstra Pensja pozwala na wybór 5 liczb z 35 oraz dodatkowo 1 liczby z 4. Losowania tej gry odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Mini Lotto to mniejsza wersja LOTTO, w której można wygrać nawet 400 000 zł. W tej grze typuje się 5 liczb spośród 42, a losowania są organizowane codziennie o 22:00.

Kaskada to gra, w której nie trzeba samodzielnie wybierać liczb – kupując los, otrzymujesz zestaw 12 liczb wybranych losowo z puli od 1 do 24. Los zawiera dwa takie zestawy. Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinach 14:00 i 22:00.

