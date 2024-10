Wakacje składkowe od ZUS już od grudnia. Nowe przepisy dla mikroprzedsiębiorców

Reklama

Zgodnie z nowymi przepisami, raz w roku przedsiębiorcy będą mogli wybrać miesiąc, za który nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dąbrówka zaznaczył, że ulga dotyczy mikroprzedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz zatrudniających do dziewięciu osób, a także komorników sądowych spełniających określone warunki.

Zwolnienie obejmuje składki od najniższej podstawy wymiaru, jaka obowiązuje dla prowadzących działalność, jednak nie odnosi się do składki zdrowotnej ani składek, które przedsiębiorca musi opłacać za inne osoby, np. pracowników czy współpracowników.

Składki objęte zwolnieniem będą finansowane z budżetu państwa, co oznacza, że wliczą się one do przyszłej emerytury lub renty przedsiębiorcy. Ulga jest pomocą de minimis, dlatego przedsiębiorca, składając wniosek, będzie musiał poinformować o innych formach pomocy publicznej, z których korzystał.

Wnioski o tzw. "wakacje składkowe" (formularz RWS) będzie można składać wyłącznie elektronicznie na platformie PUE/eZUS, miesiąc przed wybranym okresem zwolnienia. W tym roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulgi jedynie w grudniu, a odpowiedni wniosek należy złożyć już w listopadzie – wyjaśnił Dąbrówka. Złożenie wniosku w grudniu pozwoli na zwolnienie ze składek dopiero w styczniu 2025 roku.

ZUS przewiduje, że liczba wniosków o wakacje składkowe za grudzień bieżącego roku może wynieść około 2 miliony. Wnioski będą rozpatrywane automatycznie, a informacje o decyzji zostaną udostępnione na koncie płatnika na PUE/eZUS. Powiadomienie o nowej wiadomości ZUS wyśle także na adres e-mail lub numer telefonu przedsiębiorcy, podany na koncie PUE/eZUS.

Źródło: Gov.pl, PAP, media

