Niecodzienne decyzje ws. testamentu

Pan Tata, znany z przekształcenia Grupy Tata w globalnego giganta, postanowił pominąć w swoim testamencie rodzeństwo, w tym brata Jimmy'ego i przyrodnie siostry Shireen oraz DeannęJejeebhoy. Zamiast tego, w dużej mierze swoje bogactwo przekazał swojemu psu, a także byłemu lokajowi i kucharzowi, zapewniając im wsparcie finansowe na przyszłość. Takie decyzje są w Indiach rzadkością, ponieważ majątek zazwyczaj pozostaje w obrębie rodziny.

Z miłości do zwierząt

W testamencie Ratan Tata zaznaczył, że chciałby, aby jego pies miał zapewnioną nieprzerwaną opiekę, co odzwierciedla jego wielką miłość do zwierząt. Przez całe życie pan Tata był znany z tego, że dbał o zwierzęta, a w siedzibie Grupy Tata instruowano pracowników, aby nie odrzucali bezdomnych psów i kotów. Bliscy przyjaciele podkreślają, że decyzje te nie są zaskoczeniem dla tych, którzy dobrze znali pana Tatę – to gest wdzięczności za radość, jaką czerpał z relacji ze swoimi zwierzakami.

Śmierć i dziedzictwo

Śmierć Ratan Taty 9 października 2024 w szpitalu w Mumbaju wstrząsnęła światem biznesu i nie tylko. Premier Indii Narendra Modi określił go jako "wizjonerskiego lidera biznesowego i niezwykłego człowieka".

Grupa Tata to rozległa struktura prawie 100 firm, w tym największy producent samochodów w kraju, największa prywatna firma stalowa oraz wiodąca firma outsourcingowa.

Zatrudnia ponad 350 000 osób na całym świecie. W czerwcu 2008 roku Tata kupił Jaguara i Land Rovera od Forda za 2,3 miliarda dolarów.