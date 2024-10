Umowę podpisał wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Konrad Wojnarowski, podczas ceremonii, która miała miejsce 25 października 2024 roku w Lublinie.

10,6 mln zł dla Lublina

Wiceminister podkreślił, że środki z Funduszy Europejskich przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Lublina oraz całego województwa lubelskiego. Dodał, że dzięki tym funduszom możliwy będzie zakup nowoczesnych wozów strażackich wyposażonych w specjalistyczny sprzęt oraz instalacja najnowocześniejszego systemu łączności radiowej. Te inwestycje mają na celu zapewnienie szybkiej i efektywnej komunikacji pomiędzy służbami ratunkowymi, co jest kluczowe w sytuacjach kryzysowych.

Zakupy i modernizacje w ramach projektu

Polska strona projektu planuje sfinansować szereg zakupów, które obejmują średni i ciężki wóz strażacki, dwa samochody dostawcze z wyposażeniem IT, busa o napędzie 4x4, zestaw sprzętu ratowniczego do działań w trudno dostępnych miejscach, instalację punktów radiokomunikacyjnych w województwie lubelskim. Z kolei po stronie ukraińskiej projekt przewiduje modernizację pomieszczeń biurowo-magazynowych Państwowej Służby Ratunkowej w Łucku.

Współpraca międzynarodowa dla bezpieczeństwa

Dzięki wspólnym inicjatywom strażacy będą mogli lepiej przygotować się do reagowania na klęski żywiołowe, co ma istotne znaczenie w kontekście rosnących wyzwań związanych z klimatem. Program Interreg NEXT Polska – Ukraina, w ramach którego przyznano to dofinansowanie, dysponuje budżetem przekraczającym 214 mln euro.