Szansa dla uczniowskich klubów sportowych

Fundacja ORLEN ogłosiła nabór wniosków w programie Sportowy ORLEN, oferującym wsparcie dla organizacji sportowych. Kluby sportowe oraz NGO-sy mogą otrzymać nawet 100 tysięcy złotych na rozwój młodzieży poprzez regularne zajęcia sportowe. Co ważne, nie jest wymagany wkład własny.

Na co można przeznaczyć dotację?

Otrzymane fundusze można wykorzystać na organizację treningów, turniejów, obozów sportowych czy zakup sprzętu sportowego. Program obejmuje także wynagrodzenia dla specjalistów, takich jak fizjoterapeuci, dietetycy czy psycholodzy. Trenerzy prowadzący regularne zajęcia mogą uzyskać do 30 proc. przyznanej kwoty na swoje wynagrodzenie. Program wspiera różnorodne dyscypliny sportowe, z wyłączeniem piłki nożnej i jej odmian.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać do 31 października za pośrednictwem systemu elektronicznego, co pozwala na szybkie i wygodne aplikowanie. Cały proces rozliczeniowy musi zostać zakończony do 31 grudnia 2025 roku, zgodnie z regulaminem programu.