Reklama

Znaczące usprawnienia będą widoczne na kluczowych trasach.

Z Warszawy do Szczecina można będzie dotrzeć w 4 godziny i 18 minut, do Białegostoku tylko w półtorej godziny, a dojazd ze stolicy do Łodzi Fabrycznej skróci się do ok. 65 minut – zadeklarował prezes spółki. Dla południowych regionów kraju także przewidziano pozytywne zmiany. Z Krakowa do Zakopanego czas przejazdu wyniesie nieco ponad 2 godziny. Z Krakowa do Zamościa podróż skróci się o ponad godzinę, a czas przejazdu wyniesie niecałe 4 godziny – dodał.

Jedną z ciekawszych nowości będzie rozszerzenie siatki połączeń Pendolino. Malinowski podkreślił, że od połowy grudnia Pendolino pojawi się na trasie Warszawa – Poznań – Szczecin, co umożliwi szybsze połączenia między tymi miastami. Poranny skład wyjedzie ze Szczecina przed 8:00 i pokona trasę w 4 godziny i 18 minut – wskazał prezes.

Pociągi PKP Intercity od grudnia pojadą szybciej i częściej. Nowe połączenia międzynarodowe i krajowe

Zmiany obejmą również połączenia międzynarodowe. Pojawią się nowe połączenia międzynarodowe, w tym trasa z czeskiej Pragi do Gdyni, która będzie obsługiwana przez cztery pary pociągów dziennie – powiedział Malinowski. Dodał, że pociągi IC Baltic Express będą zatrzymywać się nie tylko w największych miastach, ale także w mniejszych ośrodkach, takich jak Tczew, Inowrocław czy Gniezno. W ramach rozbudowy połączeń PKP Intercity, pociągi po raz pierwszy zatrzymają się na stacjach Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie.

Planowane są również nowe połączenia krajowe, jak pociąg IC Gierymski kursujący z Krakowa do Przemyśla, a także IC Sukiennice, który pojedzie z Krakowa do Szczecina, a latem przedłuży trasę do Zakopanego. Mieszkańcy Podhala zyskają codzienne połączenie z Wrocławiem i Poznaniem, dzięki rozszerzeniu terminów kursowania pociągu IC Halny na trasie Zakopane – Poznań. Nowością będzie także włączenie stacji Mielec do siatki połączeń, przez którą kursować będzie pociąg IC Hetman na trasie Hrubieszów – Kraków.

Prezes PKP Intercity zwrócił również uwagę na przyszłe wyzwania związane z rosnącym zapotrzebowaniem na przejazdy oraz nadchodzącą liberalizacją rynku kolejowego po 2030 roku. W związku z tym spółka ogłosiła przetarg na dostawę nowoczesnych piętrowych pociągów elektrycznych.Planujemy zakup 42 zespołów trakcyjnych, z możliwością zamówienia dodatkowych 30. To największe zamówienie w historii spółki – poinformował Malinowski. Wartość zamówienia wynosi prawie 10 mld zł, a opcjonalnie może wzrosnąć do 17 mld zł. Nowe pociągi będą dostosowane do dalekobieżnych tras i zapewnią komfortową podróż dla około 500 pasażerów.

Źródło: PAP MediaRoom, PKP IC