Ubóstwo w Polsce. Najnowsze dane

Dane pochodzą z raportu "Poverty Watch 2024", który co roku przygotowywane jest przez EAPN Polska, czyli Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. Opublikowała je Wirtualna Polska. Raport oparty jest na oficjalnych statystykach przygotowywanych przez agendy krajowe i międzynarodowe.

Z najnowszych danych wynika, że 2,5 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. To średnio co piętnasty z nas. Dla porównania - w raporcie za 2022 rok - ta liczba wynosiła 1,7 mln. Skrajne ubóstwo - według definicji Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych - to sytuacja, w której osoba dysponuje niewystarczającymi środkami finansowymi, by zapewnić sobie minimum egzystencji: mieszkanie, żywność, najtańszą odzież, obuwie, leki.

Wzrosła też liczb osób, które żyją w Polsce w niedostatku, czyli poniżej minimum socjalnego. Według danych za 2022 rok było ich 15,4 mln, w 2023 - już 17,3 mln.

Wzrost ubóstwa wśród dzieci i seniorów

Najbardziej alarmujące dane dotyczą dzieci, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Według raport "Poverty Watch 2024" skrajne ubóstwo wśród dzieci w Polsce wzrosło z 5,7 proc. do 7,6 proc. Oznacza to, że w biedzie w Polsce żyje ponad 500 tys. dzieci.

Zwiększyła się też liczba seniorów, którzy zmagają się ze skrajnym niedostatkiem. Zanotowano wzrost z 3,9 proc. do 5,7 proc. Mowa o około 430 tys. osób.

Znacząco pogorszyła się również sytuacja osób z niepełnosprawnościami. W gospodarstwach domowych, w których żyje co najmniej jedna taka osoba, skrajne ubóstwo zwiększyło się z 6,7 proc. do 9 proc.