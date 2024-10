Z danych wynika, że stabilizacja cen mieszkań z drugiej ręki miała miejsce w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu. Z kolei w Łodzi oraz miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ceny mieszkań spadły. W Trójmieście jednak średnia cena za metr kwadratowy wzrosła, co niepokoi potencjalnych nabywców.

Marek Wielgo z portalu GetHome.pl zauważa, że ceny na rynku wtórnym zachowują się podobnie jak na rynku pierwotnym – wzrosty zostały wstrzymane, choć jeszcze za wcześnie, by mówić o spadkach.

Ceny mieszkań z drugiej ręki. Wiemy, gdzie rosną, a gdzie spadają

W Warszawie stabilizacja cen na rynku wtórnym trwa od sierpnia, z ceną na poziomie 18,2 tys. zł za mkw. W Krakowie, gdzie od maja ceny są stabilne, metr kwadratowy kosztuje niecałe 17,5 tys. zł. We Wrocławiu i Poznaniu również nie odnotowano wzrostów – tam ceny wynoszą odpowiednio 14,3 tys. zł/mkw i ponad 12 tys. zł/mkw.

W Łodzi i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ceny mieszkań spadły o 1-2 proc., co jest efektem niższej dostępności kredytów hipotecznych, na które wielu kupujących w tych regionach jest zależnych. Według raportu, dalsze spadki cen w tych regionach są bardzo prawdopodobne.

Na przeciwnym biegunie jest Trójmiasto, gdzie wrzesień był drugim miesiącem wzrostu cen. Średnia cena metra kwadratowego wzrosła tam do 15,8 tys. zł, co stanowi wyzwanie dla kupujących.

Dane z przeszukiwarki Adradar wskazują na wzrost liczby unikalnych ofert sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie i Łodzi, gdzie liczba ofert zwiększyła się o 5 i 4 proc. W całym kraju liczba ofert spadła jednak o niespełna 1 proc. względem sierpnia, choć od grudnia 2023 roku wzrosła o 30 proc., co sugeruje, że na rynek trafiło więcej mieszkań niż jest na nie popytu.

Mimo ogólnego wzrostu podaży mieszkań, we wrześniu wycofano z rynku wtórnego 36,5 tys. ofert, co może świadczyć o braku chętnych na zakup tych lokali. Co ciekawe, od początku roku największe podwyżki cen używanych mieszkań odnotowano w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Wrocławiu (7 proc.), a także w Łodzi i Poznaniu (6 proc.). W Krakowie ceny wzrosły o 5 proc., a w Warszawie i Trójmieście o 4 proc.

Trójmiasto dołączyło do Warszawy i Krakowa jako miasto, w którym średnia cena mieszkań na rynku wtórnym przekroczyła ceny na rynku pierwotnym. Wcześniej taki trend obserwowano także we Wrocławiu, jednak tam wzrost cen nowych mieszkań przewyższył te z rynku wtórnego, zmieniając relacje cenowe.

Źródło: PAP

