ZUS przypomina, że ubezpieczeni rodzice, którzy z powodu zamknięcia placówki oświatowej spowodowanego powodzią byli zmuszeni przerwać wykonywanie pracy w celu opieki nad dzieckiem, są uprawnieni do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Aby ubiegać się o świadczenie, należy złożyć stosowne oświadczenie i przekazać je pracodawcy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało wprowadzone specjalną specustawą powodziową, czyli ustawą powołaną w związku z wrześniową powodzią, która dotknęła południowo-zachodnią Polskę. Ubezpieczeni rodzice, którzy mają dzieci w wieku do 8 lat, mogą ubiegać się o specjalny zasiłek. Ten zasiłek przysługuje, gdy rodzic musi wziąć urlop z pracy, ponieważ placówka opiekuńcza dziecka została zamknięta z powodu powodzi, a nie ma możliwości powierzenia opieki nad dzieckiem innej osobie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - dla kogo?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także rodzicom dzieci posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, niezależnie od wieku, jeśli dziecko: ma znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i nie ukończyło 18 lat, ma orzeczenie o niepełnosprawności i nie ukończyło 16 lat, ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nie ukończyło 24 lat lub ma orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Dodatkowy zasiłek przysługuje nie tylko rodzicom dzieci, ale także opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnością. Jeśli placówka, do której uczęszcza osoba z niepełnosprawnością, w tym osoba zagrożona niedostosowaniem społecznym, zostanie zamknięta, opiekun może ubiegać się o to świadczenie. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest przedłożenie pracodawcy lub zleceniodawcy odpowiedniego oświadczenia przez pracownika, lub zleceniobiorcę.

Za jaki okres przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Jako rodzic lub opiekun masz prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczy za okres, w którym z powodu powodzi nastąpiło zamknięcie placówki edukacyjnej lub opiekuńczej, do której uczęszcza dziecko lub osoba z niepełnosprawnością, bądź też niemożliwe było korzystanie z usług niani lub dziennego opiekuna.

Uprawnienie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego powstaje od dnia zawieszenia działalności placówki, do której uczęszcza dziecko lub osoba dorosła wymagająca opieki, bądź od dnia, w którym niania lub dzienny opiekun utracił możliwość sprawowania opieki.

Kiedy nie przysługuje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje jeśli:

istnieje inna osoba w rodzinie, która może zapewnić opiekę nad dzieckiem lub osobą wymagającą wsparcia,

dziecko lub osoba pod Twoją opieką jest już zaopiekowana w innej instytucji.

Kara za fałszywe oświadczenie

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy złożyć odpowiednie oświadczenie. Oświadczenie powinno zawierać wszystkie dane osobowe i inne informacje wymagane przez ustawę o powodzi. Można je wypełnić na specjalnym formularzu ZUS ZDO. Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę lub zlecenie, to oświadczenie składasz swojemu pracodawcy.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub współpracujące z przedsiębiorcami składają oświadczenia do ZUS. Jeśli posiadasz profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, możesz przesłać oświadczenie drogą elektroniczną. W przeciwnym razie skorzystaj z papierowego formularza POG ZUS. W oświadczeniu musi być wpisana klauzula: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".