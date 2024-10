Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór do programu "SYNERGIE", skierowanego do samorządowych instytucji kultury. Program oferuje wsparcie finansowe w wysokości aż 5 milionów złotych, a wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie sięgające 100 tysięcy złotych. Do kiedy trwa nabór wniosków?