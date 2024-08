Ustrzelili szczęście wLotto

Ależ to był weekend dla tych, którzy postanowili dać szansę losowi i zagrali w Lotto.Fortuna uśmiechnęła się do dwóch szczęściarzy. Jeden, w Płocku, postawił na Eurojackpot, gdzie można było rozbić bank, bo do 2 sierpnia nie padła główna wygrana i zebrała się pula 90 milionów złotych.

Postawił na chybił trafił

Aż tylu pieniędzy co prawda szczęśliwiec w Płocku nie zgarnął, ale trafił wygraną drugiego stopnia ( 5 plus 1) ) o wartości 1 864 086,60 złotych. Milionerem został metodą chybił trafił dzięki liczbom 14, 20, 26, 30, 31 oraz 1 i 2. Czyteraz w Płocku walą tłumy do punktu Lotto przy ulicy Przemysłowej? To właśnie tam padła wygrana.

Darmowa pensja w Nowym Sączu

Drugi szczęściarz ustrzelił fortunę w Nowym Sączu przy ulicy Jana Długosza i zdobył główną wygraną Ekstra Pensji.Przez dwadzieścia lat na jego konto, co miesiąc, będzie wpływać5 tysięcy złotych. Jakie liczby odmieniły jego życie w niedzielę 4 sierpnia?Sam skreślił8, 19, 26, 31, 34 oraz 4. Stało się to w kolekturze przy ulicy Sobieskiego.