Sprzedaż kredytów mieszkaniowych w Polsce wzrosła w sierpniu 2024 roku o 21,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, osiągając wartość 6,26 mld zł. Jednak w ujęciu miesięcznym zanotowano spadek o 11,9 proc., wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK).

W ujęciu wolumenowym liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrosła o 10,3 proc. r/r, osiągając poziom 14,8 tys., lecz w porównaniu z lipcem liczba ta spadła o 12,2 proc.

W okresie od stycznia do sierpnia 2024 roku, liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrosła o imponujące 80,2 proc. r/r do 143,7 tys., a ich łączna wartość osiągnęła 59,95 mld zł, co stanowi wzrost o 108,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Kredyty mieszkaniowe biją rekordy. Wzrost sprzedaży o ponad 21 proc.

"Pomimo braku programu wsparcia kredytobiorców, nie słabnie zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Narastająco od początku roku, liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrosła o 80,2%, a ich wartość o imponujące 108,5% w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku. Za tak wysoką dynamikę odpowiadają trzy czynniki. Po pierwsze, w tegorocznej akcji kredytowej były jeszcze kwoty z kredytów z puli wniosków złożonych jeszcze w zeszłym roku z udziałem programu 'Bezpieczny kredyt 2%'. To kwota 13,6 mld zł. Bez tej kwoty wartość akcji kredytowej w okresie styczeń-sierpień 2024 r. wyniosłaby 46,4 mld i byłaby wyższa o 61% w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku"– skomentował główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski.

Rogowski zwrócił uwagę, że pierwsze półrocze 2023 roku charakteryzowało się niską akcją kredytową z powodu wysokich stóp procentowych oraz oczekiwań na uruchomienie programów wsparcia. "Obecnie mamy wyraźnie wyższą aktywność kredytobiorców niż w pierwszym półroczu zeszłego roku, pomimo braku programu wsparcia. Wzrost wartości kredytów mieszkaniowych w większym stopniu niż ich liczby wskazuje, że klienci zaciągają kredyty na wyższe kwoty" – dodał.

Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego w sierpniu 2024 roku wyniosła rekordowe 421,97 tys. zł, co oznacza wzrost o 9,8 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost ten jest związany z nabywaniem droższych nieruchomości, których ceny pozostają na wysokim poziomie. Głównym czynnikiem umożliwiającym zaciąganie wyższych kredytów jest poprawa zdolności kredytowej Polaków.

Jednocześnie w raporcie zaznaczono, że do końca sierpnia 2024 roku z wakacji kredytowych na nowych warunkach skorzystało 189 tys. osób, dotyczących 112 tys. kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 33,1 mld zł.

