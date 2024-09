Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że przedsiębiorcy z terenów objętych powodzią będą mogli opłacać składki ZUS za rok 2024 do 15 września 2025 roku. Ci, którzy opłacają składki za własne ubezpieczenia będą mogli wystąpić o ich umorzenie.

"Przedsiębiorcy z terenów objętych powodzią po złożeniu oświadczenia, że zostali poszkodowani przez powódź, mogą opłacić składki ZUS za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r. w terminie do 15 września 2025 r., bez odsetek za zwłokę" - powiedział Domański podczas sztabu kryzysowego we Wrocławiu, cytowany na profilu resortu na platformie X.

Reklama

Nowe zasady ZUS dla firm z terenów powodziowych. Możliwość umorzenia składek

Poinformował także, że przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia mogą także wystąpić do ZUS z wnioskiem o ich umorzenie.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie