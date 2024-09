Na rynku nieruchomości obserwujemy różnorodne prognozy dotyczące cen i sprzedaży, tak wynika z danych zgromadzonych przez redNet24 i tabelaofert.pl. Według badania, 12,9 proc. ankietowanych deweloperów spodziewa się wzrostu cen, ale zdecydowana większość, bo aż 77 proc., oczekuje ich stabilizacji. Jednocześnie grono deweloperów przewidujących spadki cen stopniowo rośnie.

Badanie, znane jako Indeks Nastrojów Deweloperów, zostało przeprowadzone na grupie ponad 200 firm deweloperskich w Polsce. Jak zauważono w sierpniowym odczycie indeksu, choć grupa deweloperów oczekujących spadków cen rośnie, odsetek ten wynosi jedynie 9,9 proc.

"Spadki te mogą mieć formę okresowych rabatów na wybrane typy mieszkań, których w ostatnim okresie jest coraz więcej w ofercie," zaznacza założyciel portalu Tabelaofert.pl, Robert Chojnacki.

Z drugiej strony, 12,9 proc. badanych oczekuje wzrostu cen, a ten poziom jest stabilny od trzech miesięcy.

Jak dodał Chojnacki, bazowym scenariuszem jest jednak stabilizacja. Aż 77 proc. ankietowanych deweloperów spodziewa się utrzymania cen na obecnych poziomach.

Rynek nieruchomości: Ceny w górę czy w dół?

W kwestii sprzedaży, sytuacja jest bardziej skomplikowana.

"Miesiące wakacyjne to często okres mniejszego ruchu w biurach sprzedaży. Dlatego też w sierpniu odnotowano poprawę wskaźnika, który wrócił na poziom powyżej 0 i osiągnął 0,14 pkt," powiedziała Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca redNet24. Jak zauważyła, deweloperzy liczą na powrót klientów z wakacji i ich większą aktywność na rynku. Odsetek deweloperów spodziewających się wzrostów sprzedaży wzrósł do blisko 29 proc., co jest najwyższym poziomem od czterech miesięcy.

Program mieszkaniowy traci na znaczeniu?

Ciekawym paradoksem wspierającym sprzedaż może być zamieszanie wokół planowanego programu mieszkaniowego. Główna analityk Rednet Property Group, Ewa Palus, zauważyła, że "obecnie chyba już nikt nie spodziewa się wprowadzenia nowego programu," co wpływa na decyzje zakupowe klientów. Nie chcąc czekać na nowe regulacje, wielu z nich wraca do planów zakupu, korzystając z aktualnych promocji i rabatów.

Jak wynika z obserwacji rynkowych, program lub zapowiedzi jego wprowadzenia nie mają już realnego wpływu na rynek. Klienci stracili wiarę w spadki cen, a 84 proc. z nich nadal nie przewiduje ich obniżenia. Największa grupa respondentów (47 proc.) uważa, że obecny poziom cen jest stabilny i utrzyma się w najbliższym kwartale, choć rośnie grupa klientów przekonanych do wzrostów cen (z 33 proc. do 37 proc.).

redNet Consulting, firma założona w 2000 roku, zajmuje się analizą rynku i doradztwem dla deweloperów. Natomiast tabelaofert.pl to jeden z największych serwisów dotyczących nieruchomości w Polsce.