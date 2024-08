Ustawa o świadczeniach rodzinnych ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Jednym z takich świadczeń jest zasiłek pielęgnacyjny, przeznaczony dla osób starszych wymagających stałej opieki. Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem niezbędnej pomocy osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2024 roku?

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2024 roku wynosi 215,84 zł miesięcznie. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc. O zasiłek pielęgnacyjny mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 75. rok życia, a także niepełnosprawne dzieci i osoby dorosłe.

Jak długo można otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia. Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na czas nieokreślony przez MOPS, a dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany emerytom i rencistom przez ZUS.

Kto może się ubiegać o zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, przysługuje nie tylko osobom, które ukończyły 75. rok życia. Prawo do tego świadczenia mają również:

dzieci niepełnosprawne;

osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia.

Emeryci chcący ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny muszą pamiętać, że świadczenie to nie przysługuje osobom przebywającym w placówkach zapewniających całodobową opiekę. Dodatkowo zasiłek pielęgnacyjny to nie to samo, co dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, należy złożyć wniosek. Można to zrobić osobiście w urzędzie gminy lub miasta, w którym się mieszka, albo wypełnić odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej rządowej empatia.mpips.gov.pl.

Osoby pobierające dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty nie mają prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Te dwa świadczenia wzajemnie się wykluczają.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne, które przysługuje osobie pobierającej emeryturę lub rentę, jeśli spełnia określone warunki. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z koniecznością korzystania z pomocy innych osób w codziennym życiu. Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny, należy spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

Całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji: Oznacza to, że osoba nie jest w stanie wykonywać żadnej pracy zarobkowej i potrzebuje stałej opieki.

Oznacza to, że osoba nie jest w stanie wykonywać żadnej pracy zarobkowej i potrzebuje stałej opieki. Ukończenie 75 lat życia: Osoby, które ukończyły 75 lat, mają prawo do dodatku pielęgnacyjnego niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

Dodatek pielęgnacyjny przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie złożonego wniosku. Natomiast zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne przyznawane osobom, które wymagają stałej opieki ze względu na niepełnosprawność lub podeszły wiek. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tej opieki. Zasiłek pielęgnacyjny mogą otrzymać:

Niepełnosprawne dzieci: Dzieci do 16. roku życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia: Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby, które ukończyły 75 lat.

Oprócz powyższych kryteriów, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, należy spełnić dodatkowe warunki określone w przepisach. Zazwyczaj dotyczy to między innymi:

Niepełnosprawność uniemożliwiająca samodzielną egzystencję: Oznacza to, że osoba wymaga pomocy innych w codziennych czynnościach, takich jak jedzenie, ubieranie się, czy utrzymanie higieny.

Brak możliwości uzyskania odpowiedniej opieki od członków rodziny.

Zasiłek pielęgnacyjny to forma pomocy wypłacana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.