Minister finansów Andrzej Domański ocenia, że decyzja w sprawie oskładkowania umów o dzieło i innych umów cywilnych powinna zapaść w ciągu najbliższych tygodni.

Jeszcze tutaj decyzje nie zapadły. […] Myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni - powiedział Domański w Radiu ZET pytany o decyzję w sprawie ozusowania umów.

My w tej chwili na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów o tym dyskutujemy, bo [...] to by oznaczało dla części Polaków - po prostu - niższe pensje - dodał minister.

Zwrócił uwagę, że w kolejnym etapie będzie potrzebna "dyskusja z ZUS-em, dlatego, że to są dosyć poważne zmiany techniczne do wprowadzenia".

Ozusowanie umów cywilnoprawnych. "To kwestia najbliższych tygodni"

Przypomniał, że o oskładkowaniu umów o dzieło i innych umów cywilnych zdecydował rząd Mateusza Morawieckiego i wpisał to rozwiązanie do Krajowego Planu Odbudowy.

W poniedziałek szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek poinformował, że decyzja w sprawie uruchomienia procesu legislacyjnego dotyczącego oskładkowania umów o dzieło i innych umów cywilnych jeszcze nie zapadła. Obecnie Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej prowadzi dodatkowe analizy w tym zakresie, dodał.

Pod koniec czerwca minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że pierwsze propozycje treści ustawy dotyczącej "ozusowania" umów zlecenia i o dzieło są gotowe. Według Berka, vacatio legis w tym przypadku powinno być wydłużone - być może do 6 miesięcy, by przedsiębiorcy i pracownicy zdążyli dostosować się do zmian.