Ile wyniesie 14. emerytura 2024? W przeciwieństwie do roku 2023, kiedy "czternastka" była zróżnicowana, w 2024 roku będzie ona wypłacana w jednolitej kwocie minimalnej emerytury, czyli 1780,96 zł brutto czyli 1406,95 zł na rękę.

Reklama

Kto otrzyma 14. emeryturę?

"Czternastka" przysługuje osobom pobierającym świadczenia emerytalno-rentowe do kwoty 2900 zł brutto. W przypadku świadczeń powyżej tej kwoty obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę", czyli świadczenie jest odpowiednio pomniejszane.

14. emerytura 2024. Kiedy wypłata czternastki? Sprawdź

Kiedy wypłata 14. emerytury?

Zgodnie z decyzją rządu, 14. emerytura zostanie wypłacona we wrześniu 2024 roku, podobnie jak miało to miejsce w roku poprzednim. Według informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czternastkę 2024 otrzyma ok. 8,9 miliona emerytów i rencistów.

Emerytury w Polsce po waloryzacji 2024

Na początku 2024 roku emerytury w Polsce zostały podniesione o 12,12proc. Był to już kolejny rok z rzędu, w którym emeryci mogli cieszyć się tak znaczącym wzrostem świadczeń. Powodem tak wysokiej waloryzacji była przede wszystkim inflacja. Po podwyżce najniższa emerytura wzrosła z 1588,44 zł do kwoty 1780,96 zł brutto. Niestety, w przyszłym roku nie możemy spodziewać się już tak dużych podwyżek.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie