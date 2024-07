PKB i inflacja - prognoza na 2024 i 2025 r.

Polska gospodarka wychodzi ze spowolnienia. Wzrost PKB w 2024 r. wyniesie 2,6 proc., a w 2025 r. – 4,1 proc. Inflacja w tych latach wyniesie kolejno 3,6 proc. i 4,6 proc. Stopa bezrobocia utrzyma się na jednym z najniższym poziomów w całej Unii Europejskiej. Pod koniec 2024 r. stopa rejestrowana wyniesie 5,3 proc. Również wzrost wynagrodzeń w 2024 r. zachowa dwucyfrowe tempo – będzie to średnio 12,3 proc. Takie wnioski płyną z raportu „Przegląd gospodarczy PIE: wiosna 2024” opublikowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny.

Wzrost gospodarczy Polski 2024-2025

Chociaż wzrost PKB mocno rozczarował na koniec 2023 r., to kolejne kwartały powinny być zdecydowanie lepsze. Miesięczne wskaźniki gospodarcze sugerują przyśpieszenie tempa wzrostu z 1 proc. w IV kwartale 2023 r. do ok. 2,2 proc. w I kwartale 2024 r. Jest to zasługa odbicia konsumpcji oraz poprawy aktywności w przemyśle. Spodziewamy się kontynuacji obydwu trendów także w II kwartale – w efekcie tempo wzrostu PKB zbliży się do 2,8 proc. i będzie to jego chwilowe maksimum.

„II połowa 2024 r. przyniesie stabilizację tempa wzrostu. Widocznymi mankamentami bieżącej struktury PKB są zastój w budownictwie, a wraz z nim niskie wyniki inwestycji oraz słaby wzrost eksportu wynikający problemów z koniunkturą wśród państw strefy euro. Dlatego zarówno wkład inwestycji, jak i eksportu netto w PKB będą niewielkie przez następne kwartały. Tegoroczny wzrost gospodarczy, który według naszych prognoz będzie oscylował na poziomie 2,6 proc. będzie oparty będzie niemal wyłącznie na konsumpcji gospodarstw domowych.” – komentuje dr Jakub Rybacki, kierownik zespołu makroekonomii PIE.

Inflacja będzie rosnąć

Początek roku przyniósł pozytywne zaskoczenia – w marcu tempo wzrostu cen było niższe, niż zakładał cel NBP (szac. flash 1,9 proc. r/r). Tak głęboki spadek miał kilka źródeł: z jednej strony mocno spadło tempo wzrostu cen żywności, z drugiej inflacja bazowa. Kolejne miesiące powinny przynieść jednak ponowny wzrost inflacji – w kwietniu-maju o 0,8 pkt. podwyższy ją przywrócenie standardowej stawki VAT na żywność, wskaźnik wzrośnie także po wyłączeniu zmian podatkowych. W efekcie przez cały II kwartał CPI oscylować będzie blisko 3,0 proc. Inflacja będzie rosnąć również w II półroczu – wyniki będą zbliżone do 4,0-4,5 proc., co będzie wynikiem częściowego odmrożenia cen energii oraz lekkiego wzrostu inflacji bazowej związanego z presją płacową oraz brakiem sprzyjających efektów bazy. W IV kwartale 2024 r. ceny w tej grupie prawdopodobnie ponownie będą rosnąć w tempie zbliżonym do 5,0 proc. Według prognoz PIE, inflacja pozostanie powyżej celu NBP także w 2025 r wynosząc średnio w roku wyniesie 4,6 proc.

Niskie bezrobocie w Polsce w 2024 r.

Stopa bezrobocia w Polsce pozostaje niska na tle państw UE. Wzrost wskaźnika do 5,4 proc. miał charakter sezonowy i był związany ze spadkiem zapotrzebowania na pracę w okresie zimowym w niektórych sektorach. To lepszy wynik niż na początku 2023 r. i znacząco lepszy niż w innych krajach europejskich.

„Dane Eurostatu ze stycznia 2024 r. pokazują, że stopa bezrobocia, oszacowana na podstawie badań ankietowych, wyniosła 2,9 proc., co jest drugim po Malcie najlepszym wynikiem w Unii Europejskiej. Słaba aktywność gospodarcza w 2023 r. tylko nieznacznie przełożyła się na rynek pracy. Mniejsze zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nie doprowadziło do znaczącego wzrostu stopy bezrobocia. Ta w lutym 2024 r. wyniosła 5,4 proc. i nadal utrzymuje się na historycznie niskim poziomie. Wraz z odbiciem gospodarczym w kraju, wyzwaniem ponownie mogą stać się niedobory pracowników” – wskazuje Marcin Klucznik, doradca z zespołu makroekonomii PIE.

Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny