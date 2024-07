Kto najczęściej donosi skarbówce?

Z informacji zebranych przez "Fakt" wynika, że do skarbówki w poprzednim roku wpłynęło około 46 tysięcy donosów. Określane są one jako zgłoszenia sygnalne, które mogą być podstawą do kontroli podatnika. Co ciekawe, wśród najczęściej zgłaszających jest… rodzina.

Donosu można spodziewać się nie tylko od najbliższych, lecz także od sąsiadów, kontrahentów czy przedsiębiorców. Zgłoszeń dokonują też klienci sklepów na sprzedawców. Na liście znajdują się również byli małżonkowie.

"Z treści doniesień można odnieść wrażenie, że często piszą je członkowie rodziny lub dobrzy znajomi. Moment, kiedy takich pism wpływa do nas najwięcej, zależy od regionu. Generalnie zauważamy ich więcej w okolicach świąt, ale na Podhalu ten moment przypada na okres: ferii, wakacji i długich weekendów" – cytuje "Fakt" wypowiedź Magdy Kobos z Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

Ile donosów wpływa do Izby Administracji Skarbowej?

Według informacji zebranych przez "Fakt", w 2023 roku do Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wpłynęło około 1900 donosów, z kolei w podległych jej urzędach takich zgłoszeń było niemalże 16 tys. Na Dolnym Śląski donoszono na kogoś niemal 7380 razy, natomiast w Małopolsce 4600 razy. Izba Administracji Skarbowej w Łodzi poinformowała o 3442 zgłoszeniach, a w Bydgoszczy – 3040. W pozostałych miastach liczba donosów nie przekraczała 3 tys. Najwięcej donosów ma miejsce w marcu i kwietniu – najpewniej z powodu rozliczeń rocznych.

Co jest zgłaszane do skarbówki?

O czym traktują donosy? Najczęściej zgłaszane jest prowadzenie działalności i zatrudnianie pracowników "na czarno", wynajmowanie nieruchomości bez odprowadzania podatków, niewydawanie paragonów czy nieposiadanie kasy fiskalnej.

Jak można zgłosić coś skarbówce?

W dzisiejszych czasach składanie donosów jest niezwykle proste. Przykładowo uruchomiony jest w tym celu specjalny adres mailowy: powiadomKAS@mf.gov.pl. Można również zadzwonić pod bezpłatny numer 800 060 000.