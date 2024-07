Złoty po południu umocnił się wobec euro o 0,15 proc., co obniżyło wycenę wspólnej waluty do 4,25 zł. W stosunku do amerykańskiego dolara, wycenianego na 3,90 zł, złoty umocnił się o 0,51 proc. Z kolei frank szwajcarski kosztował 4,36 zł, po tym jak polska waluta umocniła się do niego o 0,25 proc.

Złoty odrabia straty. Euro, dolar i frank tanieją

W piątek po godz. 7 złoty tracił na wartości względem głównych walut. Do dolara o 0,13 proc., który kosztował 3,92 zł; w stosunku do euro o 0,14 proc., za które płacono 4,26 zł, a względem franka szwajcarskiego 0,19 proc., do 4,38 zł.