Na ruch rządu czeka 200 000 emerytów. Po czerwcowym wyroku TK powinni otrzymać wyrównanie do swoich emerytur oraz podniesienie bieżących emerytur. Kwoty są znaczne – wyrównanie może średnio przekraczać 60 000 zł, a bieżące emerytury mogą wzrosnąć nawet o 1000 zł.

Reklama

Jakie jest źródło pokrzywdzenia takiej masy emerytów? Byli na wcześniejszych emeryturach. I w momencie przejścia na emeryturę zasadniczą pomniejszono im wypłaty emerytur za okres emerytur wcześniejszych.

Problemem jest to, że nie wiadomo, czy Trybunał Konstytucyjny rzeczywiście wydał korzystny dla emerytów wyrok. W składzie sędziowskim zasiadali sędziowie, których status jest kwestionowany przez część prawników i instytucji w Polsce. Według ich interpretacji powoduje to wadę polegającą na tym, że TK nie wydał tego wyroku.

Wzór: Nie czekaj na rząd. Sam złóż wniosek do ZUS o przeliczenie emerytury i wypłatę wyrównania

Rząd na razie nie zaproponował rozwiązania problemu około 200 000 emerytów mających prawdopodobnie prawo do wyrównania i wyższych świadczeń (wynika to z Konstytucji RP). Stąd warto wziąć sprawę we własne ręce i złożyć poniższe pismo do ZUS, a potem iść do sądu z decyzją odmowną powołując się na wyrok TK.

Wzór opracował adwokat Konrad Giedrojć (prowadzi kancelarię we Wrocławiu). I ma bardzo prostą formę (nie wymaga wzoru urzędowego).

Wniosek o przeliczenie emerytury i wypłatę wyrównania w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r.

Reklama

Wnoszę o przeliczenie w trybie art. 114 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych emerytury przyznanej mi decyzją z dnia ……….. Podstawą przeliczenia jest wyrok TK z 4 czerwca (SK 140/20). Spełniam przesłanki wskazane w tym wyroku do ponownego przeliczenia emerytury a także do otrzymania wyrównania.”

Wzór wniosku opublikował serwis Prawo.pl

Podstawa prawna do przeliczenia emerytury - art. 114 poniższej ustawy

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dlaczego TK przyznał emerytowi wyrównanie?

4 czerwca Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt SK 140/20) uznał za niekonstytucyjny przepis, pozwalał na pomniejszanie emerytury o pobrane wypłaty z emerytury wcześniejszej. Podstawą była indywidualna skarga konstytucyjna pokrzywdzonego emeryta. Wygrał tą sprawę. A w podobnej sytuacji są:

1) kobiety urodzone w latach 1949–1959 bez rocznika 1953) oraz

2) mężczyźni urodzeni w latach 1949–1952 i 1954 (bez rocznika 1953) – TK rozstrzygnął na korzyść rocznika 1953 wcześniej.

W konsekwencji trzeba przeliczyć emerytury 150 000 osób, które wystąpiły już o emeryturę powszechną, oraz wypłacić im wyrównania (9,5 mld zł!). Natomiast przeciętna miesięczna podwyżka świadczenia dla tej grupy osób miałaby wynieść 1191 zł, a średnia kwota wyrównania to nawet 64 075 zł. Z kolei jeśli chodzi o wypłaty nowych, już niepomniejszonych świadczeń, to rocznie wzrost wydatków wyniósłby w kwotach nominalnych od 2,3 mld do 2,6 mld zł. Jest jeszcze 53 000 osób, które dotychczas nie wystąpiły o emeryturę powszechną, a byłyby objęte zmianą. Przeciętna miesięczna podwyżka wynosi aż 4493 zł.

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Sygn. akt SK 140/20)

Warszawa, dnia 4 czerwca 2024 r. Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Krystyna Pawłowicz – przewodniczący

Justyn Piskorski – sprawozdawca

Wojciech Sych

Michał Warciński

Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393), na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 czerwca 2024 r., skargi konstytucyjnej T.K. o zbadanie zgodności:

art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, ze zm.) w zakresie, w jakim „dotyczy osób, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 32 ustawy”, z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251) w zakresie, w jakim dotyczy osób, które złożyły wniosek o przyznanie świadczeń, o których mowa w tym przepisie, przed 6 czerwca 2012 r., jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

Krystyna Pawłowicz

Justyn Piskorski

Wojciech Sych

Michał Warciński

Andrzej Zielonacki