Rząd zapowiedział kolejną podwyżkę płacy minimalnej w 2025 roku. Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść 4626 zł brutto, co stanowi wzrost o 326 zł w porównaniu do 4300 zł obowiązujących od lipca 2024 roku. Choć dla pracowników to dobra wiadomość, dla przedsiębiorców oznacza to kolejne wyzwanie finansowe.