Zmianie ulegną górne granice tzw. krotności, od których zależy wysokość stypendiów sportowych przy podstawie, która - zgodnie z ustawą o sporcie - nadal wynosi 2300 zł. Co ważne, wysokość świadczenia nie może przekroczyć 5,5-krotności tej kwoty.

Teraz za zdobycie złotego medalu igrzysk olimpijskich, paralimpijskich i igrzysk głuchych sportowiec otrzyma stypendium w wysokości do 5,5-krotności podstawy (o 3220 zł więcej niż do tej pory).

ZŁOTO - najlepsi polscy sportowcy od tego roku mogą zatem liczyć maksymalnie na 12 650 złotych miesięcznego stypendium.

SREBRO - w przypadku wywalczenia srebrnego medalu różnica wyniesie 2990 zł,

BRĄZ - za trzecie miejsce i medal brązowy - 2645 zł.

Za zajęcie od 1 do 3 miejsca w igrzyskach olimpijskich, paralimpijskich i igrzyskach głuchych stypendia są przyznawane na okres 24 miesięcy. Za miejsca od 4 do 8 - na 18 miesięcy, podobnie jak w przypadku stypendium za wywalczenie miejsc 1-3 w mistrzostwach świata i Europy. Za lokaty od 4 do 8 w MŚ i ME świadczenie jest wypłacane przez 12 miesięcy.

Jak przekazała jeszcze w grudniu Dmowska-Andrzejuk, szacowany roczny koszt zwiększonych stypendiów to 16 mln zł z budżetu MSiT, co oznacza wzrost nakładów na ten cel ok. 60 procent.

W 2024 roku - co podkreślił Borys - wydano już ok. 550 decyzji stypendialnych dla zawodników oraz 43 dla trenerów. Do rozpatrzenia jest aktualnie ok. 200 wniosków, a nowe systematycznie napływają.

Podstawa prawna

Wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra sportu i turystyki z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie stypendiów sportowych, które zwiększa stawki stypendiów dla zawodników reprezentujących kraj w imprezach rangi międzynarodowej w sportach olimpijskich. Obejmuje także rywalizację paralimpijczyków, młodzieżowców oraz zawodników w uczestniczących w rywalizacji osób głuchych. Stosowne dokumenty podpisała jeszcze w grudniu ówczesna minister sportu i turystyki Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Dotychczas obowiązujące stawki stypendiów były wprowadzone w 2012 i 2017 roku. Czas na zmiany ….