Najtańszym abonamentem komórkowym może pochwalić się operator Lajt mobile, który ma do wybory kilka planów. Jest to na pewno trafny wybór dla tych, którzy chcą trochę zaoszczędzić.

Reklama

Najtańszy abonament komórkowy

Plan S obejmuje 10 GB danych za 20 zł na miesiąc. Potem mamy plan M, który zawiera 30 GB danych za 30 zł za miesiąc. Plan L ma już 60 GB danych za taki abonament zapłacimy 40 zł za miesiąc. Plan XL obejmuje od 100 do 200 GB danych i zapłacimy za niego 50 zł za miesiąc. Plan XXL jest napakowany danymi od 200 do 400 GB i wydamy na niego już 60 zł za miesiąc.

Reklama

Abonament w Orange

Operator Orange proponuje w najtańszym Planie S 50 GB internetu za 60 zł miesięcznie.

Plan M obejmuje 150 GB danych za 70 zł za miesiąc. Za 90 zł za miesiąc możemy cieszyć sie 300 GB internetu.

Abonamenty w T-Mobile

Jeśli nie potrzebujemy dużo pamięci w telefonie to T-Mobile ma dla nas 30 GB danych za 55zł za miesiąc w Planie S. Jeśli chcemy mieć internet bez limitu to oferta M jest nielimitowana. Za pierwsze 7 miesięcy zapłacimy całe 0 zł. A od 7 miesiąca usługa będzie nas kosztowała 70 zł za miesiąc. Jednak jest to usługa którą możemy kupić online. Oferta L ma nielimitowany internet i po 7 miesiącach cena za usługę wynosi 90 zł.

Abonamenty w Play

W abonamencie komórkowym Play operator proponuje nam 5 ofert. Plan S zawiera 6 GB danych za 40 zł za miesiąc Plan S+ ma 50 GB danych za 60 zł za miesiąc. Kolejny "Abonament M" oferuje 150 GB danych już za 70 zł za miesiąc. Przedostania usługa zawiera 300 GB danych za 90zł za miesiąc w Abonamencie L. W ostatnim abonamencie HomeBox mamy internet bez limitu i za tą usługę zapłacimy 105 zł.