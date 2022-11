Zacznę od podziękowania za tę prestiżową nagrodę. To dla nas bardzo ważne, bo ranking między innymi docenia naszą dbałość o jakość portfela. Zrównoważony wzrost z dbałością o rentowność, ale też o naszych klientów, to filary naszej strategii.

Gdy już myśleliśmy, że covid się kończy i wracamy do normalności i stabilizacji, 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Wpłynęło to na każdy wymiar działania firmy - ten ludzki i ten biznesowy. Bardzo szybko wdrożyliśmy programy wsparcia uchodźców z Ukrainy, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. W Polsce - wspólnie z Caritasem - stworzyliśmy program dofinansowania zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla kilkudziesięciu rodzin z Ukrainy, głównie mam z dziećmi. Wsparliśmy organizację obozów letnich dla osób z Ukrainy, sfinansowaliśmy ubezpieczenia dla wolontariuszy. Wsparliśmy także naszych ukraińskich pracowników.

Jak wspomniałem na początku, zależy nam na rentownym wzroście, co oznacza, że nie bierzemy udziału w wojnie cenowej. W związku z tym, co widać też w raportach publikowanych przez regulatora, nasz udział w tym segmencie maleje. Chcemy również dostarczać naszym klientom i poszkodowanym wysokiej jakości likwidację szkód.

Inflacja ma wielopłaszczyznowy wpływ na działalność ubezpieczeniową. Na rynku obserwujemy różne strategie. Wojna cenowa na rynku OC pokazuje, że część firm koncentruje się na budowaniu swojego udziału w rynku. A jak już wspomniałem, inflacja to radykalny wzrost kosztów likwidacji szkód. Mam zatem nadzieję, że cały rynek już wkrótce zmieni to podejście.

Po pandemicznych dwóch latach obserwujemy większe zainteresowanie wśród klientów ubezpieczeniami zdrowotnymi i życiowymi. I na pewno te dwa segmenty będziemy chcieli rozwijać. Zgodnie ze strategią całej grupy chcemy być dla naszych klientów partnerem na całe życie. To oznacza również rozwój wszelkiego rodzaju produktów assistance. Wierzę, że ubezpieczenia będą szły jeszcze dalej - staną się produktem nie tylko ubezpieczeniowym, ale wręcz prewencyjnym. Na przykład wraz z ubezpieczeniem domu klient będzie otrzymywał assistance, a także system/aplikację do monitorowania zdarzeń w domu, by im zapobiegać lub minimalizować ich skutki.

Chcemy też wspierać naszych klientów w odpowiedzialnym zachowaniu. Wiemy, że co roku coraz większa ich część dba, by zachowywać się w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, a jeszcze większa grupa aspiruje, by takimi być. Stawiamy na wspieranie odpowiedzialnego klienta, dlatego ostatnio wdrożyliśmy np. produkt NNW, który daje naszym klientom dostęp do Generali Vitality. Celem Generali Vitality jest motywowanie i wspieranie krok po kroku naszych klientów w drodze do zdrowszego stylu życia. Będziemy również dalej rozwijać ubezpieczenia rolnictwa, a także odnawialnych źródeł energii.