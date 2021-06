W pierwszym kwartale tego roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 57,5 mld zł składek na ubezpieczenia społeczne. Rok wcześniej było to 54,6 mld zł. Nastąpił wzrost, chociaż w tym roku aktywność części sektorów gospodarki była ograniczona z powodu pandemii koronawirusa. – Może to nie wygląda na spektakularne zmiany, ale odnosimy się do I kwartału 2020 r., który w zasadzie był przedcovidowy – podkreśla Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W kwietniu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 27,4 mld zł, o 8 mld zł (41 proc.) więcej niż rok wcześniej. Porównanie tegorocznych danych z kwietnia z tymi z 2019 r. również wypada korzystnie: pokazuje 12 proc. wzrostu. O ile dane z I kwartału pokazują poepidemiczne odbicie, to kwietniowe – w których widać statystyczny efekt bazy – obrazują też skalę zamrożenia gospodarki rok wcześniej.