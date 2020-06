Jak dodał, banknoty o nominale 500 zł ułatwiają rozliczenia gotówkowe między obywatelami oraz pozwalają na zmniejszenie kosztów obsługi pieniądza ponoszonych przez przedsiębiorców. zaznaczył, że to też niższe koszty przechowywania rezerw.

Reklama

Bank centralny przypomina, że nie są to banknoty kolekcjonerskie i można ich używać we wszystkich transakcjach gotówkowych w całej Polsce. Obecnie w obiegu znajduje się 31 mln 255 tys. 618 sztuk banknotów 500-złotowych.

Banknoty 500 zł zostały wprowadzone do obiegu 10 lutego 2017 r. Należą one do serii banknotów powszechnego obiegu “Władcy polscy”, obok banknotów: 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł.