Te produkty są w Niemczech tańsze niż w Polsce. Spora różnica w cenach

Niemcy oszczędzają na zakupach w Polsce. Jak napisał regionalny dziennik "Nordkurier" mogą tam kupić znacznie tańsze artykuły spożywcze. "Na przykład masło kosztuje tam czasami mniej niż 70 centów” – donosi gazeta.

Jednak okazuje się, że są też w Polsce rzeczy droższe niż w Niemczech – ostrzega dziennik. Podaje przykład drogerii, w których kosmetyki i produkty pielęgnacyjne są w Polsce zwykle o 10-20 proc. droższe niż w Niemczech. Więcej trzeba także zapłacić za ubrania w polskich sklepach.

Niemcy kupują w Polsce

Co Niemcy kupują w Polsce? Najczęściej papierosy. Karton papierosów kosztuje w Polsce około 45 euro, a w Niemczech nawet 80 euro. Na drugim miejscu jest benzyna. Przy cenach na poziomie około 1,60 euro za litr benzyny i 1,70 euro za litr oleju napędowego niemieccy kierowcy mogą zaoszczędzić nawet 60 centów na litrze.

W Polsce opłaca się także kupić podstawowe produkty spożywcze, takie jak chleb, owoce, warzywa, jajka, mleko czy mięso. W polskich supermarketach są średnio nawet o połowę tańsze niż w Niemczech – czytamy w "Nordkurierze". Litr mleka kosztuje w Niemczech ok. 1,30 euro, a w Polsce równowartość 65-75 centów. Jeszcze większe różnice dotyczą masła, które w Polsce kosztuje mniej niż 70 centów, a w Niemczech od 2 do 4 euro.

Bochenek chleba kosztuje mniej więcej połowę tego, co za zachodnią granicą. Tańsze w Polsce są także sery i wędliny.

Pensje w Polsce i Niemczech

Od 1 stycznia 2026 w Polsce i w Niemczech wzrosły minimalne stawki za pracę. Polski pracownik dostaje na etacie 4806 zł brutto. Minimalna stawka za godzinę to 31,40 zł brutto.

W Niemczech płaca minimalna wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o 1,08 euro i wynosi obecnie 13,90 euro brutto za godzinę pracy. W przeliczeniu na złotówki to około 59 zł, czyli niemal dwa razy więcej niż w Polsce. Niemiecki pracownik zarabia ok. 2400 euro brutto, czyli ok. 10 tys. zł miesięcznie.