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Europa szykuje finansowy przełom. Te firmy jako pierwsze dotkną nowej waluty

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
18 minut temu
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Cyfrowe euro waluta
Cyfrowe euro coraz bliżej. EBC wybrał firmy, które rozpoczną testy nowej waluty/Shutterstock
Uniezależnienie strefy euro od amerykańskich gigantów płatniczych i wzmocnienie europejskiej suwerenności finansowej - to główne cele projektu, który właśnie zyskał nowych, kluczowych partnerów. Do 36 wyselekcjonowanych przez EBC instytucji dołączają znane banki i fintechy, by przygotować grunt pod zupełnie nowy środek płatniczy.

Projekt cyfrowego euro wkracza w decydujucą fazę. Jak podaje portal PolskiObserwator, Europejski Bank Centralny (EBC) oficjalnie wyłonił grono 36 instytucji finansowych oraz operatorów płatniczych, którzy przeprowadzą pierwsze realne testy nowej formy pieniądza. Jeśli zapowiadany harmonogram zostanie dotrzymany, już w najbliższych latach europejscy konsumenci zyskają nowoczesne narzędzie do codziennych rozliczeń.

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Rusza faza testowa z udziałem gigantów rynku

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez EBC, w programie pilotażowym wezmą udział zarówno potężne banki komercyjne, jak i innowacyjne firmy technologiczno-płatnicze. Na liście wyselekcjonowanych podmiotów znalazły się m.in. Deutsche Bank, UniCredit, a także popularne fintechy i operatorzy tacy jak Revolut, Adyen czy Stripe.

Jak relacjonuje Euronews, roczny program testowy ma wystartować w drugiej połowie 2027 roku. Wybrane instytucje, wspólnie z EBC oraz krajowymi bankami centralnymi państw strefy euro, zweryfikują niezawodność, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania nowego systemu w warunkach codziennej eksploatacji.

Jak będzie funkcjonować cyfrowe euro?

Podczas nadchodzących prób szczegółowej weryfikacji poddane zostaną kluczowe scenariusze użycia:

  • Transakcje realizowane bezpośrednio między konsumentami (P2P).
  • Płatności dokonywane w punktach handlowo-usługowych.
  • Obsługa transakcji zarówno w warunkach stałego dostępu do internetu, jak i w trybie offline.

Warto pamiętać, że sam test nie jest równoznaczny z natychmiastowym wdrożeniem waluty. Jak zaznacza portal, ostateczna decyzja polityczna i prawna leży w rękach Parlamentu Europejskiego oraz państw członkowskich, które muszą przyjąć dedykowane ramy prawne.

Kontrola podatkowa

Jeśli prace legislacyjne przebiegną bez zakłóceń, odpowiednie przepisy mogą zostać przyjęte w 2027 roku, co otworzy drogę do oficjalnego debiutu cyfrowego euro w obiegu powszechnym około 2029 roku.

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EBC niezmiennie uspokaja obywateli, że cyfrowa waluta nie ma na celu wyeliminowania tradycyjnego pieniądza. Banknoty i monety nadal będą pełnić funkcję prawnego środka płatniczego i pozostaną w powszechnym użyciu obok formy cyfrowej.

Prezes EBC Christine Lagarde w rozmowie z Euronews podkreśliła, że "nikt nie będzie mógł odmówić przyjmowania gotówki".

Głównym celem projektu jest uniezależnienie Starego Kontynentu od zewnętrznych, w dużej mierze amerykańskich gigantów obsługujących płatności elektroniczne (takich jak Visa czy Mastercard) i wzmocnienie suwerenności finansowej Unii Europejskiej.

EBC planuje, że korzystanie z cyfrowego portfela dla mieszkańców strefy euro będzie całkowicie darmowe. Środki te nie będą generować odsetek, a odgórnie ustalone limity kwotowe mają zapobiec odpływowi kapitału z tradycyjnych banków komercyjnych do nowego systemu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Unia Europejskapieniądzewalutacyfrowe euro
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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