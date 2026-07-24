Projekt cyfrowego euro wkracza w decydujucą fazę. Jak podaje portal PolskiObserwator, Europejski Bank Centralny (EBC) oficjalnie wyłonił grono 36 instytucji finansowych oraz operatorów płatniczych, którzy przeprowadzą pierwsze realne testy nowej formy pieniądza. Jeśli zapowiadany harmonogram zostanie dotrzymany, już w najbliższych latach europejscy konsumenci zyskają nowoczesne narzędzie do codziennych rozliczeń.

Rusza faza testowa z udziałem gigantów rynku

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez EBC, w programie pilotażowym wezmą udział zarówno potężne banki komercyjne, jak i innowacyjne firmy technologiczno-płatnicze. Na liście wyselekcjonowanych podmiotów znalazły się m.in. Deutsche Bank, UniCredit, a także popularne fintechy i operatorzy tacy jak Revolut, Adyen czy Stripe.

Jak relacjonuje Euronews, roczny program testowy ma wystartować w drugiej połowie 2027 roku. Wybrane instytucje, wspólnie z EBC oraz krajowymi bankami centralnymi państw strefy euro, zweryfikują niezawodność, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania nowego systemu w warunkach codziennej eksploatacji.

Jak będzie funkcjonować cyfrowe euro?

Podczas nadchodzących prób szczegółowej weryfikacji poddane zostaną kluczowe scenariusze użycia:

Transakcje realizowane bezpośrednio między konsumentami (P2P).

Płatności dokonywane w punktach handlowo-usługowych.

Obsługa transakcji zarówno w warunkach stałego dostępu do internetu, jak i w trybie offline.

Warto pamiętać, że sam test nie jest równoznaczny z natychmiastowym wdrożeniem waluty. Jak zaznacza portal, ostateczna decyzja polityczna i prawna leży w rękach Parlamentu Europejskiego oraz państw członkowskich, które muszą przyjąć dedykowane ramy prawne.

Kontrola podatkowa

Jeśli prace legislacyjne przebiegną bez zakłóceń, odpowiednie przepisy mogą zostać przyjęte w 2027 roku, co otworzy drogę do oficjalnego debiutu cyfrowego euro w obiegu powszechnym około 2029 roku.

Gotówka pozostaje bezpieczna. Co jeszcze warto wiedzieć?

EBC niezmiennie uspokaja obywateli, że cyfrowa waluta nie ma na celu wyeliminowania tradycyjnego pieniądza. Banknoty i monety nadal będą pełnić funkcję prawnego środka płatniczego i pozostaną w powszechnym użyciu obok formy cyfrowej.

Prezes EBC Christine Lagarde w rozmowie z Euronews podkreśliła, że "nikt nie będzie mógł odmówić przyjmowania gotówki".

Głównym celem projektu jest uniezależnienie Starego Kontynentu od zewnętrznych, w dużej mierze amerykańskich gigantów obsługujących płatności elektroniczne (takich jak Visa czy Mastercard) i wzmocnienie suwerenności finansowej Unii Europejskiej.

EBC planuje, że korzystanie z cyfrowego portfela dla mieszkańców strefy euro będzie całkowicie darmowe. Środki te nie będą generować odsetek, a odgórnie ustalone limity kwotowe mają zapobiec odpływowi kapitału z tradycyjnych banków komercyjnych do nowego systemu.