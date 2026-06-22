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Ostatnie dni na wniosek o 800 plus. Złożony do 30 czerwca gwarantuje ciągłość wypłat

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 15:27
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800 plus dziecko pieniądze
Ważna informacja dla rodziców. ZUS ostrzega: Złóż wniosek, żeby nie stracić pieniędzy/Shutterstock
Zostało zaledwie kilka dni na dopełnienie formalności związanych ze świadczeniem 800 plus. ZUS przypomina: rodzice, którzy chcą otrzymać świadczenie z wyrównaniem za czerwiec, muszą złożyć wniosek najpóźniej do 30 czerwca 2026 roku. Jak poprawnie wypełnić wniosek, gdzie go wysłać i jakie nowe zasady obowiązują cudzoziemców?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega rodziców i opiekunów: zbliża się ostateczny termin na złożenie wniosku o 800 plus w bieżącym okresie świadczeniowym. Aby zachować ciągłość wypłat i otrzymać wyrównanie za czerwiec, musisz przesłać dokumenty najpóźniej do 30 czerwca 2026 roku.

Jeśli wyślesz wniosek po tej dacie, ZUS przyzna prawo do świadczenia dopiero od miesiąca, w którym faktycznie dopełnisz formalności. Złożenie wniosku w czerwcu gwarantuje, że otrzymasz pieniądze z wyrównaniem do końca sierpnia.

Jak złożyć wniosek?

ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze wyłącznie drogą elektroniczną. Możesz to zrobić za pośrednictwem kilku kanałów:

  • aplikacji mZUS na urządzenia mobilne,
  • platformy eZUS,
  • portalu Emp@tia,
  • swojej bankowości elektronicznej.

Jeśli opiekujesz się kilkorgiem dzieci, składasz jeden wniosek (o ile forma opieki jest taka sama). Jeśli jednak sprawujesz opiekę prawną nad jednym dzieckiem, a jesteś rodzicem innego, wypełniasz dwa osobne wnioski (SW-R oraz SW-O). ZUS przypomina, że jeśli nie posiadasz profilu na PUE/eZUS, zakład założy go automatycznie na podstawie danych z wniosku przesłanego przez bank lub portal Emp@tia.

Kto ma prawo do świadczenia?

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Świadczenie otrzymasz, jeśli:

  • jesteś matką, ojcem lub opiekunem faktycznym i dziecko z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je,
  • sprawujesz opiekę prawną nad dzieckiem,
  • jesteś rodzicem zastępczym lub prowadzisz rodzinny dom dziecka.

ZUS nie wypłaci jednak pieniędzy, jeśli dziecko pozostaje w związku małżeńskim, przebywa w instytucji zapewniającej pełne utrzymanie (np. młodzieżowy ośrodek wychowawczy) lub jeśli pobierasz za granicą świadczenie o podobnym charakterze (z wyłączeniem państw UE/EFTA i Wielkiej Brytanii).

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Nowe zasady dla cudzoziemców

Od 1 czerwca 2026 r. obowiązują zaostrzone kryteria dla cudzoziemców spoza UE i EFTA (którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy). Aby otrzymać 800 plus, rodzic musi wykazać aktywność zawodową, a dziecko musi realizować obowiązek szkolny, roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek nauki w polskiej placówce edukacyjnej.

Podobne zasady (wymóg aktywności zawodowej i edukacji dzieci) dotyczą obywateli Ukrainy ze statusem UKR, dla których przepisy te weszły w życie już 1 lutego 2026 r. Zasady te nie dotyczą obywateli Polski, UE, EFTA oraz Wielkiej Brytanii.

Jeśli wypełnisz wniosek nieprawidłowo, ZUS wyśle wezwanie do poprawy (masz na to 14 dni). ZUS wyznaczy Ci termin od 14 do 30 dni na uzupełnienie wymaganych załączników. ZUS nie wydaje decyzji, jeśli świadczenie przyznaje – otrzymasz informację na swój profil PUE/eZUS oraz na maila. W razie pytań możesz dzwonić do Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numer 22 560 16 00 (w dni robocze 7.00–18.00) lub napisać na adres cot@zus.pl.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ZUS800 plusdziecko
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Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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