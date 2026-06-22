ZUS wypłaca 1781 złotych. Wnioski rozpatrują w dwa tygodnie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, którego wysokość zależy od ustalonego poziomu trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jego procent określa lekarz orzecznik ZUS albo komisja lekarska. Obecnie za każdy 1 proc. stwierdzonego uszczerbku przysługuje 1636 zł świadczenia. Stawka ta podlega corocznej waloryzacji i jest aktualizowana od 1 kwietnia każdego roku.

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Podstawa prawna

Jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ZUS z tytułu wypadku przy pracy stanowi jedno ze świadczeń przysługujących w ramach ubezpieczenia wypadkowego. Mogą je otrzymać osoby objęte tym ubezpieczeniem, które doznały trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek zdarzenia pozostającego w związku z wykonywaną pracą. Podstawę prawną przyznawania tego świadczenia stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wysokość świadczenia zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu, określanego przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską.

Ile wynosi odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w 2026 roku?

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy jest jednym z najczęściej przyznawanych świadczeń w ramach ubezpieczenia wypadkowego. Poniżej znajdują się obowiązujące stawki, na podstawie których ZUS oblicza wysokość świadczeń:

1781 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; 1781 zł za każdy procent zwiększenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, jeśli wzrost wynosi co najmniej 10 punktów procentowych;

za każdy procent zwiększenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, jeśli wzrost wynosi co najmniej 10 punktów procentowych; 31 162 zł w przypadku stwierdzenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnego funkcjonowania ubezpieczonego;

w przypadku stwierdzenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnego funkcjonowania ubezpieczonego; 31 162 zł dla rencisty, którego stan zdrowia pogorszył się do stopnia powodującego całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji;

dla rencisty, którego stan zdrowia pogorszył się do stopnia powodującego całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji; 147 271 zł , gdy do świadczenia uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty;

, gdy do świadczenia uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty; 73 635 zł , gdy uprawnionym jest inny członek rodziny zmarłego niż małżonek lub dziecko;

, gdy uprawnionym jest inny członek rodziny zmarłego niż małżonek lub dziecko; 160 264 zł dla małżonka i jednego lub większej liczby dzieci zmarłego, wraz z dodatkowymi 28 636 zł na każde dziecko;

dla małżonka i jednego lub większej liczby dzieci zmarłego, wraz z dodatkowymi 28 636 zł na każde dziecko; 160 264 zł , gdy świadczenie przysługuje dwojgu lub większej liczbie dzieci zmarłego, a także dodatkowe 28 636 zł na drugie i każde kolejne dziecko;

, gdy świadczenie przysługuje dwojgu lub większej liczbie dzieci zmarłego, a także dodatkowe 28 636 zł na drugie i każde kolejne dziecko; 31 162 zł dla każdego dodatkowego członka rodziny uprawnionego do świadczenia obok małżonka lub dzieci;

dla każdego dodatkowego członka rodziny uprawnionego do świadczenia obok małżonka lub dzieci; 80 132 zł, jeśli uprawnieni są wyłącznie inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci, wraz z dodatkiem 31 162 zł na drugą i każdą następną osobę uprawnioną.

Wysokość świadczeń jest ustalana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zależy od rodzaju sytuacji oraz kręgu osób uprawnionych do otrzymania odszkodowania.

Kto może otrzymać odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

O jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy mogą starać się osoby, które w wyniku takiego zdarzenia doznały trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Prawo do świadczenia mają także osoby cierpiące na chorobę zawodową, jeśli jej skutkiem jest podobny uszczerbek zdrowotny. Odszkodowanie może zostać przyznane również rodzinie zmarłego pracownika, jeśli śmierć nastąpiła w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz zostały spełnione wymagane warunki.

Do osób uprawnionych należą między innymi:

małżonek,

dzieci biologiczne, przysposobione oraz dzieci współmałżonka,

wnuki,

rodzeństwo,

dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed ukończeniem 18. roku życia, w tym także wychowywane w rodzinach zastępczych.

Prawo do świadczenia mogą mieć również rodzice zmarłego, jeśli spełniają warunki określone w przepisach, na przykład pozostawali na jego utrzymaniu.

Kto nie dostanie odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy nie jest wypłacane w dwóch jasno określonych sytuacjach. Po pierwsze, świadczenie nie przysługuje pracownikowi, który celowo naruszył przepisy BHP, a jego rażące niedbalstwo było jedyną przyczyną wypadku. Po drugie, prawo do odszkodowania zostaje wyłączone, jeśli poszkodowany w chwili zdarzenia był pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

Jak ubiegać się o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Aby otrzymać jednorazowe odszkodowanie, trzeba złożyć wniosek w ZUS. Do wniosku należy dołączyć protokół powypadkowy przygotowany przez pracodawcę oraz zaświadczenie lekarskie OL-9 potwierdzające zakończenie leczenia. ZUS ma 14 dni na rozpatrzenie sprawy od momentu dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów, a wypłata świadczenia następuje maksymalnie w ciągu 30 dni od wydania decyzji.