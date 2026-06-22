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Masz dom? Możesz dostać 8000 zł na na deszczówkę. Wystartował nabór wniosków

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 10:55
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deszczówka
8000 zł na deszczówkę. Rusza nowy program dotacji "Mikroretencja"/Shutterstock
22 czerwca ruszył nabór wniosków w programie "Mikroretencja". Właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać nawet 8000 zł dofinansowania na systemy gromadzenia wody opadowej. To szansa na zwrot kosztów inwestycji poniesionych nawet od lipca 2024 roku. Kto może złożyć wniosek i jak zdobyć pieniądze z ogólnopolskiej puli 173 mln złotych?

Od dziś, 22 czerwca 2026 roku, właściciele domów jednorodzinnych mogą składać wnioski o dotacje w programie "Mikroretencja". Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczył na ten cel 173 mln zł. Pieniądze pochodzą z funduszy programu FEnIKS.

Program wspiera instalacje, które zatrzymują wodę opadową na terenie nieruchomości. Dzięki temu mieszkańcy skuteczniej przeciwdziałają suszy i lokalnym podtopieniom, a także chronią zasoby wodne.

Ile pieniędzy dostaniesz?

Każdy wnioskodawca może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 8000 zł. Kwota ta pokrywa do 90 procent kosztów kwalifikowanych instalacji.

Warto zaznaczyć, że dofinansowanie obejmuje koszty poniesione przez właścicieli domów w okresie od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2027 roku. Dzięki temu beneficjenci mogą odzyskać część wydatków, które już zainwestowali w systemy retencji.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dotację wnioskują osoby fizyczne. Program skierowany jest do:

  • właścicieli,
  • współwłaścicieli,
  • użytkowników wieczystych nieruchomości, na których znajduje się budynek mieszkalny (służący do stałego lub czasowego zamieszkania).

Fundusz finansuje zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji. Systemy muszą umożliwiać zatrzymanie lub wykorzystanie wody opadowej na własnym terenie, bez odprowadzania jej do kanalizacji (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych).

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Jak złożyć wniosek?

Wnioskodawcy składają dokumenty wyłącznie elektronicznie. Proces odbywa się za pośrednictwem "Generatora Wniosków o Dofinansowanie". Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronach internetowych właściwych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), zależnie od miejsca zamieszkania.

Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić listę wykluczeń:

  • Nie otrzymasz dotacji na przedsięwzięcie lub jego elementy, które sfinansowałeś już z innych programów, takich jak "Moja Woda" (środki z WFOŚiGW lub NFOŚiGW).
  • Instalacja nie może służyć celom rolniczym ani prowadzeniu działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że program dotyczy wyłącznie inwestycji zakończonych. Zadbaj o kompletność dokumentacji przed wysłaniem wniosku przez system elektroniczny.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: domdotacjedeszczówkawniosek
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Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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