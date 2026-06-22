Dodatek rolny do emerytury z ZUS. Ile wynosi świadczenie, o którym wie niewiele osób?

Czym jest zwiększenie rolne?

Zwiększenie rolne to specjalny dodatek do emerytury wypłacanej przez ZUS. Przysługuje on osobom, które przez pewien czas opłacały składki w KRUS, ale nie uzbierały wymaganych 25 lat pracy w rolnictwie, by otrzymać pełną emeryturę rolniczą. Dzięki temu dodatkowi ZUS uwzględnia Twoją wcześniejszą aktywność w rolnictwie w Twoim obecnym świadczeniu.

Ile możesz zyskać?

Wysokość zwiększenia zależy od liczby lat, w których opłacałeś składki w KRUS. ZUS oblicza dodatek jako 1 proc. emerytury podstawowej za każdy rok składek. Od 1 marca 2026 r. kwota emerytury podstawowej KRUS wynosi 1780,64 zł brutto. Oto przykładowe wyliczenia:

10 lat opłacania składek: zyskujesz dodatkowe 178,06 zł miesięcznie.

miesięcznie. 20 lat opłacania składek: zyskujesz dodatkowe 356,13 zł miesięcznie.

Kto ma prawo do dodatku?

Musisz spełnić trzy podstawowe warunki, aby otrzymać pieniądze:

Musisz mieć ukończone 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).

(kobiety) lub (mężczyźni). Musisz mieć udokumentowany krótszy niż 25-letni okres opłacania składek emerytalno-rentowych w KRUS.

Nie możesz pobierać odrębnej emerytury rolniczej z KRUS.

Zwiększenie przysługuje również członkom rodziny, którzy pobierają rentę rodzinną po osobie spełniającej powyższe warunki (w wysokości 50 proc. zwiększenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu).

Jak złożyć wniosek?

ZUS nie przyznaje tego dodatku automatycznie – musisz o niego wystąpić samodzielnie. Pobierz wniosek o zwiększenie rolne. Musisz do niego dołączyć zaświadczenie z KRUS, które potwierdza okresy opłacania składek. Złóż wniosek osobiście w dowolnej jednostce ZUS, lub wyślij dokumenty pocztą lub za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego. ZUS wydaje decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności. Wniosek możesz złożyć w dowolnym czasie. Pamiętaj jednak, że prawo do zwiększenia ustali się dopiero od miesiąca, w którym zgłosisz wniosek.

Jeśli ZUS wyda decyzję, z którą się nie zgadzasz, masz prawo do odwołania. Wnosisz je do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję. Masz na to miesiąc od dnia doręczenia pisma. Postępowanie odwoławcze jest bezpłatne.