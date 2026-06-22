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Dodatek rolny do emerytury z ZUS. Ile wynosi świadczenie, o którym wie niewiele osób?

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 14:05
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Dodatek rolny do emerytury z ZUS. Ile wynosi świadczenie, o którym wie niewiele osób?/Shutterstock
Pobierasz emeryturę z ZUS, ale wcześniej opłacałeś składki w KRUS? Możesz ubiegać się o tzw. zwiększenie rolne. To comiesięczny dodatek, który podniesie Twoje świadczenie. Wyjaśniamy, ile pieniędzy możesz zyskać, jakie warunki musisz spełnić i jak złożyć wniosek, aby otrzymać należne fundusze.

Czym jest zwiększenie rolne?

Zwiększenie rolne to specjalny dodatek do emerytury wypłacanej przez ZUS. Przysługuje on osobom, które przez pewien czas opłacały składki w KRUS, ale nie uzbierały wymaganych 25 lat pracy w rolnictwie, by otrzymać pełną emeryturę rolniczą. Dzięki temu dodatkowi ZUS uwzględnia Twoją wcześniejszą aktywność w rolnictwie w Twoim obecnym świadczeniu.

Ile możesz zyskać?

Wysokość zwiększenia zależy od liczby lat, w których opłacałeś składki w KRUS. ZUS oblicza dodatek jako 1 proc. emerytury podstawowej za każdy rok składek. Od 1 marca 2026 r. kwota emerytury podstawowej KRUS wynosi 1780,64 zł brutto. Oto przykładowe wyliczenia:

  • 10 lat opłacania składek: zyskujesz dodatkowe 178,06 zł miesięcznie.
  • 20 lat opłacania składek: zyskujesz dodatkowe 356,13 zł miesięcznie.

Kto ma prawo do dodatku?

Musisz spełnić trzy podstawowe warunki, aby otrzymać pieniądze:

  • Musisz mieć ukończone 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).
  • Musisz mieć udokumentowany krótszy niż 25-letni okres opłacania składek emerytalno-rentowych w KRUS.
  • Nie możesz pobierać odrębnej emerytury rolniczej z KRUS.

Zwiększenie przysługuje również członkom rodziny, którzy pobierają rentę rodzinną po osobie spełniającej powyższe warunki (w wysokości 50 proc. zwiększenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu).

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Jak złożyć wniosek?

ZUS nie przyznaje tego dodatku automatycznie – musisz o niego wystąpić samodzielnie. Pobierz wniosek o zwiększenie rolne. Musisz do niego dołączyć zaświadczenie z KRUS, które potwierdza okresy opłacania składek. Złóż wniosek osobiście w dowolnej jednostce ZUS, lub wyślij dokumenty pocztą lub za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego. ZUS wydaje decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności. Wniosek możesz złożyć w dowolnym czasie. Pamiętaj jednak, że prawo do zwiększenia ustali się dopiero od miesiąca, w którym zgłosisz wniosek.

Jeśli ZUS wyda decyzję, z którą się nie zgadzasz, masz prawo do odwołania. Wnosisz je do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję. Masz na to miesiąc od dnia doręczenia pisma. Postępowanie odwoławcze jest bezpłatne.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ZUSKRUSdodatek do emeryturyzwiększenie rolne
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Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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