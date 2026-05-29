Pieniądze źródłem napięć w rodzinach z dziećmi. Badanie pokazuje skalę problemu

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 11:42
Rodziny, które posiadają dzieci do 18. roku życia częściej kłócą się o finanse od gospodarstw bezdzietnych - wynika z badania „Spory o budżet domowy”. Ponadto, dla co trzeciej dzietnej rodziny główną przyczyną napięć są wysokie koszty życia i towarzyszący im stres finansowy.

Z badania na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że w gospodarstwach bez dzieci spory finansowe często lub bardzo często zdarzają się u 8 proc. ankietowanych; wśród rodzin dzietnych odsetek ten wyniósł 23 proc. Ponadto, 24 proc. rodziców twierdzi, że konflikty finansowe nie występują w ich domu nigdy, podczas gdy wśród osób bez dzieci brak napięć na tym tle deklaruje 38 proc.

Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o pieniądze

Najczęściej wskazywaną przyczyną sporów finansowych są wysokie koszty utrzymania gospodarstwa domowego – wskazuje na nie 31 proc. badanych. W tym obszarze nieco częściej wskazują na ten aspekt osoby bez dzieci (33 proc.) niż rodzice (29 proc.). „Różnica ta może wynikać z odmiennych struktur wydatków i wsparcia w postaci świadczenia 800 plus” - uważają autorzy badania. Jak dodali, dla rodzin z dziećmi istotnym źródłem napięć jest też brak oszczędności w gospodarstwie domowym (17 proc.) oraz rozrzutność domowników (16 proc.).

Brak oszczędności i rozrzutność domowników powodem konfliktów

Zdaniem badanych, jednym z działań, które mogłoby poprawić komfort i poczucie spokoju w obszarze finansów są regularne rozmowy o pieniądzach. Taką potrzebę częściej deklarują rodzice niż osoby bez dzieci (16 proc. wobec 9 proc.).

Cytowany w badaniu główny analityk BIG InfoMonitor dr hab. Waldemar Rogowski ocenił, że osoby, które mają dzieci częściej dostrzegają wartość regularnych rozmów o finansach, ponieważ ich sytuacja finansowa jest bardziej złożona.

Wiąże się ona z wyższymi kosztami życia i wymaga stałych ustaleń między partnerami. Rodziny z dziećmi funkcjonują w warunkach większej liczby równoległych zobowiązań finansowych oraz mniejszej elastyczności budżetowej. Oprócz podstawowych kosztów życia dochodzą wydatki bezpośrednio związane z potrzebami dzieci, co sprawia, że decyzje finansowe wymagają częstszych uzgodnień, a ich skutki szybciej przekładają się na codzienne funkcjonowanie całego gospodarstwa domowego” - stwierdził Rogowski.

Badanie „Spory o budżet domowy” wykonał dla BIG InfoMonitor Quality Watch metodą CAWI wśród 1070 osób w lutym 2026 r. (PAP)

Źródło PAP
