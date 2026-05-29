Dziennik Gazeta Prawana logo

Darmowa komunikacja dla rodziców i świadczenia na dzieci. Polskie miasto wprowadza pakiet wsparcia dla rodzin

oprac. Agnieszka MajAgnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 10:53
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
pieniądze, senior, emerytura, banknoty
Darmowa komunikacja dla rodziców i 10 tys. zł. Polskie miasto wprowadza pakiet wsparcia dla rodzin/Shutterstock
10 tys. zł jednorazowej zapomogi dostaną od 1 września tego roku w Sosnowcu rodzice po narodzinach trzeciego i kolejnego dziecka. Uchwałę w sprawie tzw. maluszkowego przyjęli miejscowi radni. To tylko jedna ze zmian z pakietu dla rodzin.

Jak wynika z informacji urzędu miasta, chodzi o wsparcie mieszkańców, którzy decydują się na powiększenie rodziny. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka złożyły w połowie maja władze miasta. Nowe świadczenie ma wspierać rodziny mieszkające w Sosnowcu i będzie wypłacane niezależnie od dochodu.

10 tys. zł za narodziny trzeciego i kolejnego dziecka

Najwyższe wsparcie, 10 tys. zł, przysługiwać ma w przypadku narodzin trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie (świadczenie będzie wypłacane od 1 września br.). Ta sama kwota, liczona na każde dziecko, jest przewidywana przy narodzinach wieloraczków, czyli więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu (przy założeniu wypłat od razu po uprawomocnieniu się uchwały).

Projekt zakłada też wypłatę 1 tys. zł w przypadku narodzin drugiego dziecka. Kwota ta będzie przysługiwać także wtedy, gdy w rodzinie jako pierwsze dzieci urodzą się bliźnięta (w tym przypadku start programu planowany jest na 1 stycznia 2027 r.).

Warunek otrzymania Maluszkowego

Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Warunkiem otrzymania Maluszkowego jest zamieszkanie z dziećmi na terenie Sosnowca i posiadanie ważnej Sosnowieckiej Karty Miejskiej. Wniosek o wypłatę świadczenia można składać do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Obsługą programu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

Nowa uchwała zastąpiła dotychczasowe przepisy dotyczące zapomogi przy narodzinach więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu. W tym zakresie projekt podnosi wysokość świadczenia z 5 tys. zł do 10 tys. zł na każde urodzone dziecko.

Koszty realizacji programu

Szacowane koszty realizacji programu mają wynieść ok. 200 tys. zł w 2026 r. oraz po ok. 1,5 mln zł w latach 2027 i 2028. Środki na wypłatę świadczeń mają pochodzić z budżetu gminy i zostać przekazane do budżetu MOPS w Sosnowcu.

Wiosną ub. roku sosnowiecki samorząd ogłosił akcję "DemoTrendy”, której celem ma być spowolnienie wyludniania się miasta oraz zachęcenie mieszkańców do osiedlania się w Sosnowcu i posiadania dzieci. Są to m.in. ułatwienia w żłobkach i przedszkolach, w tym np. wydłużenie bezpłatnych godzin pobytu dzieci w przedszkolach miejskich do 14 godzin dziennie i bezpłatne żywienie.

Inne elementy akcji to Domówka na porodówce, czyli poprawa komfortu przebywania mam i rodzin na oddziale położniczym Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, czy loteria urodzeniowa – z comiesięczną nagrodą 5 tys. zł i coroczną w postaci mieszkania komunalnego. Miasto zapowiedziało dalszy rozwój lokalnego programu in vitro (niezależnie od państwowego), dzięki któremu w Sosnowcu urodziło się kilkadziesiąt dzieci, a także tworzenie nowych placów zabaw.

Bezpłatnie dla rodziców

Samorząd zamierza też wprowadzić – we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, która organizuje miejską komunikację publiczną w całym regionie – miejski bilet rodzinny. Na jego podstawie – poza jak dotąd w GZM dziećmi do 16. roku życia – z bezpłatnych podróży w Sosnowcu mieliby korzystać ich rodzice.

Kolejnymi elementami pakietu ma być dalsze funkcjonowanie i rozwój dostępnych udogodnień dla seniorów. To na przykład transport dla seniorów czy darmowa dla nich miejska złota rączka, czyli drobne usługi naprawcze.

Kodeks pracy 2026

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: wsparcieSosnowiecrodziny
Powiązane
Flis
Kto zostanie prezydentem Krakowa? Prof. Jarosław Flis wskazał faworyta
Rumunia, pożar
"Rosyjska inwazja dronów uderzyła w kraj na terytorium UE". Oświadczenie szefowej KE
podpisanie umów w ramach SAFE
Przełomowa umowa dla polskiego wojska. Szef MON: To jest coś absolutnie bez precedensu
oprac. Agnieszka Maj
Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDarmowa komunikacja dla rodziców i świadczenia na dzieci. Polskie miasto wprowadza pakiet wsparcia dla rodzin »
Zobacz
|
Quiz PRL - luksus w czasach PRL
Pokolenie smartfonów polegnie, a starsi triumfują w tym quizie o luksusach z czasów PRL
98 proc. dorosłych nie umie zrobić testu na 100 proc. Wiedza o Polsce. Dasz radę?
98 proc. dorosłych nie umie zrobić testu na 100 proc. Wiedza o Polsce. Dasz radę?
Stacja paliw Orlen pakiet CPN rząd
Od 1 czerwca koniec limitów cen na stacjach? Rząd zdecydował. Tyle zapłacisz za benzynę 95 i LPG
Kefir wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić go przed snem
Wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić przed snem
Policjant w odblaskowej kamizelce podczas kontroli drogowej samochodu osobowego, z nałożoną grafiką przedstawiającą polskie prawo jazdy z czerwoną strzałką i okręgiem wskazującym daty uprawnień
Za tydzień zmiana przepisów. Rząd zdecydował: "Polecą" prawa jazdy
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj