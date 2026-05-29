Darmowa komunikacja dla rodziców i świadczenia na dzieci. Polskie miasto wprowadza pakiet wsparcia dla rodzin

Jak wynika z informacji urzędu miasta, chodzi o wsparcie mieszkańców, którzy decydują się na powiększenie rodziny. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka złożyły w połowie maja władze miasta. Nowe świadczenie ma wspierać rodziny mieszkające w Sosnowcu i będzie wypłacane niezależnie od dochodu.

10 tys. zł za narodziny trzeciego i kolejnego dziecka

Najwyższe wsparcie, 10 tys. zł, przysługiwać ma w przypadku narodzin trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie (świadczenie będzie wypłacane od 1 września br.). Ta sama kwota, liczona na każde dziecko, jest przewidywana przy narodzinach wieloraczków, czyli więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu (przy założeniu wypłat od razu po uprawomocnieniu się uchwały).

Projekt zakłada też wypłatę 1 tys. zł w przypadku narodzin drugiego dziecka. Kwota ta będzie przysługiwać także wtedy, gdy w rodzinie jako pierwsze dzieci urodzą się bliźnięta (w tym przypadku start programu planowany jest na 1 stycznia 2027 r.).

Warunek otrzymania Maluszkowego

Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Warunkiem otrzymania Maluszkowego jest zamieszkanie z dziećmi na terenie Sosnowca i posiadanie ważnej Sosnowieckiej Karty Miejskiej. Wniosek o wypłatę świadczenia można składać do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Obsługą programu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

Nowa uchwała zastąpiła dotychczasowe przepisy dotyczące zapomogi przy narodzinach więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu. W tym zakresie projekt podnosi wysokość świadczenia z 5 tys. zł do 10 tys. zł na każde urodzone dziecko.

Koszty realizacji programu

Szacowane koszty realizacji programu mają wynieść ok. 200 tys. zł w 2026 r. oraz po ok. 1,5 mln zł w latach 2027 i 2028. Środki na wypłatę świadczeń mają pochodzić z budżetu gminy i zostać przekazane do budżetu MOPS w Sosnowcu.

Wiosną ub. roku sosnowiecki samorząd ogłosił akcję "DemoTrendy”, której celem ma być spowolnienie wyludniania się miasta oraz zachęcenie mieszkańców do osiedlania się w Sosnowcu i posiadania dzieci. Są to m.in. ułatwienia w żłobkach i przedszkolach, w tym np. wydłużenie bezpłatnych godzin pobytu dzieci w przedszkolach miejskich do 14 godzin dziennie i bezpłatne żywienie.

Inne elementy akcji to Domówka na porodówce, czyli poprawa komfortu przebywania mam i rodzin na oddziale położniczym Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, czy loteria urodzeniowa – z comiesięczną nagrodą 5 tys. zł i coroczną w postaci mieszkania komunalnego. Miasto zapowiedziało dalszy rozwój lokalnego programu in vitro (niezależnie od państwowego), dzięki któremu w Sosnowcu urodziło się kilkadziesiąt dzieci, a także tworzenie nowych placów zabaw.

Bezpłatnie dla rodziców

Samorząd zamierza też wprowadzić – we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, która organizuje miejską komunikację publiczną w całym regionie – miejski bilet rodzinny. Na jego podstawie – poza jak dotąd w GZM dziećmi do 16. roku życia – z bezpłatnych podróży w Sosnowcu mieliby korzystać ich rodzice.

Kolejnymi elementami pakietu ma być dalsze funkcjonowanie i rozwój dostępnych udogodnień dla seniorów. To na przykład transport dla seniorów czy darmowa dla nich miejska złota rączka, czyli drobne usługi naprawcze.

