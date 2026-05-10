Zmiany w 800 plus od czerwca 2026. Jak zachować ciągłość wypłat?

Olga Skórko
dzisiaj, 06:00
Nowy okres świadczeniowy 800 plus rusza już 1 czerwca 2026 roku. Rodzice i opiekunowie wysłali do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych już ponad 3,5 mln wniosków, obejmujących niemal 5 mln dzieci. Aby zachować prawo do pełnego świadczenia i uniknąć przerwy w wypłatach, musisz pilnować kluczowych dat. W tym roku ZUS wprowadza istotne zmiany dla obcokrajowców, w tym wymóg aktywności zawodowej oraz obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy.

Polscy rodzice nie zwlekają z formalnościami. Od 1 lutego do końca kwietnia 2026 roku do ZUS wpłynęło niemal 3,6 mln wniosków. Nowy okres, w którym ZUS wypłaci pieniądze, zaczyna się 1 czerwca 2026 r. i potrwa do 31 maja 2027 r.

Mimo ogromnej liczby zgłoszeń, wielu opiekunów wciąż czeka z wysyłką dokumentów. Pamiętaj, że wniosek złożysz wyłącznie przez internet. Zakład nie przyjmuje już papierowych formularzy w placówkach.

Jak nie stracić pieniędzy?

Termin złożenia wniosku bezpośrednio wpływa na to, kiedy zobaczysz pieniądze na koncie. Jeśli zależy Ci na płynności domowego budżetu, zwróć uwagę na te ramy czasowe:

  • Wniosek do 30 kwietnia: Gwarantuje ciągłość wypłat. Pierwszy przelew za nowy okres otrzymasz najpóźniej do 30 czerwca.
  • Wniosek w maju lub czerwcu: ZUS wypłaci pieniądze z wyrównaniem od czerwca, ale przelew może dotrzeć z opóźnieniem (nawet w sierpniu).
  • Wniosek po 30 czerwca: To najbardziej ryzykowny termin. Jeśli spóźnisz się choć o jeden dzień, stracisz wyrównanie za czerwiec. Świadczenie otrzymasz dopiero od miesiąca, w którym wyślesz dokumenty.

Jak wysłać wniosek?

ZUS stawia na pełną cyfryzację. Rodzice mają do wyboru cztery główne kanały przesyłania dokumentów:

  • Aplikacja mZUS – najszybsza metoda na telefonie.
  • Platforma eZUS (dawne PUE ZUS) – daje pełny wgląd w status sprawy.
  • Bankowość elektroniczna – większość dużych banków (m.in. PKO BP, Pekao SA, mBank, ING, Santander) oferuje specjalną zakładkę do 800 plus.
  • Portal Emp@tia – rządowy serwis dla spraw socjalnych.

Jeśli składasz wniosek przez bank, a nie masz jeszcze profilu na eZUS, Zakład założy go Tobie automatycznie. To tam znajdziesz informację o przyznaniu pieniędzy.

Ważne zmiany dla cudzoziemców od czerwca 2026

Od tego roku rząd zaostrzył zasady przyznawania 800 plus dla osób spoza Polski. Największe zmiany dotyczą obywateli Ukrainy (status UKR). Aby otrzymać pomoc:

  • Rodzic lub opiekun musi być aktywny zawodowo w Polsce.
  • Dziecko musi realizować obowiązek szkolny lub przedszkolny w polskiej placówce (wymóg ten dotyczy dzieci od 6. roku życia).
  • Zarówno opiekun, jak i dziecko muszą fizycznie mieszkać na terenie RP.

Od 1 czerwca 2026 r. podobne zasady – w tym wymóg pracy – obejmą także innych cudzoziemców spoza UE i EFTA, którzy posiadają dostęp do polskiego rynku pracy.

Kto dokładnie może ubiegać się o 800 plus?

Świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. O pieniądze mogą wnioskować:

  • Rodzice (matka lub ojciec),
  • Opiekunowie faktyczni (osoby, które opiekują się dzieckiem i złożyły wniosek o adopcję),
  • Opiekunowie prawni i rodzice zastępczy,
  • Dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej.

W przypadku opieki naprzemiennej ustalonej przez sąd, każdy z rodziców otrzymuje połowę kwoty, czyli 400 zł miesięcznie.

Kiedy ZUS odmówi wypłaty?

Istnieją sytuacje, w których świadczenie nie przysługuje, nawet jeśli dziecko nie skończyło 18 lat. Dzieje się tak, gdy:

  • Dziecko wstąpiło w związek małżeński.
  • Dziecko przebywa w placówce zapewniającej pełne, nieodpłatne utrzymanie (np. zakład poprawczy, szkoła wojskowa, areszt).
  • Pełnoletnie dziecko samo pobiera 800 plus na własne dziecko.
  • Rodzina pobiera za granicą świadczenie o podobnym charakterze (poza krajami UE/EFTA).

Standardowa kwota to 800 zł miesięcznie. ZUS obniży tę sumę tylko w dwóch przypadkach: gdy dziecko urodzi się w trakcie miesiąca lub gdy w trakcie miesiąca skończy 18 lat. Wtedy urzędnicy wyliczą kwotę proporcjonalnie do liczby dni i zaokrąglą ją do 10 groszy w górę.

Co dołączyć do e-wniosku?

W większości przypadków rodzice nie muszą dołączać żadnych załączników. Jeśli jednak Twoja sytuacja prawna jest niestandardowa, przygotuj skany:

  • orzeczenia sądu o opiece naprzemiennej,
  • zaświadczenia z PCPR o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej,
  • karty pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" (dotyczy cudzoziemców).

Jak sprawdzić, czy pieniądze zostaną przyznane?

ZUS nie wysyła tradycyjnych listów. Informację o przyznaniu 800 plus znajdziesz na swoim profilu na platformie eZUS. System wyśle Ci również powiadomienie na adres e-mail. Jeśli wniosek zawiera błędy, urzędnicy wezwą Cię do ich poprawienia w ciągu 14 dni. Pamiętaj, aby sprawdzać skrzynkę mailową oraz wiadomości w aplikacji mZUS. Jeśli ZUS wyda decyzję odmowną, otrzymasz ją wyłącznie w formie elektronicznej. Masz 14 dni na odwołanie się do Prezesa ZUS, a następnie drogę sądową.

Masz problem z wysłaniem wniosku? Możesz skorzystać z kilku dróg kontaktu: infolinia ZUS: 22 560 16 00 (dni robocze 7.00–18.00), adres e-mail: cot@zus.pl, e-wizyta w ZUS: wideo-rozmowa z urzędnikiem bez wychodzenia z domu.

Olga Skórko
