Które kraje europejskie będą najbogatsze do 2030 roku? Niemcy i Francja w tyle

Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 15:54
Które kraje europejskie będą najbogatsze do 2030 roku? Niemcy i Francja w tyle
Prognozy zapowiadają przetasowania na szczycie najzamożniejszych państw kontynentu. Choć PKB dynamicznie rośnie w całej Europie, o faktycznej sile nabywczej mieszkańców zdecydują wskaźniki, które mogą zaskoczyć nawet największe gospodarki.

Te kraje w Europie mają być najbogatsze w 2030 roku

Jak wskazuje portal Euronews, prognozy MFW wskazują na znaczny wzrost PKB na mieszkańca w euro w całej Europie do 2030 r..

Produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi porównywania gospodarek, a w dużej części Europy tendencja jest rosnąca.

Unia Europejska dogadała się z Mercosurem. 20 proc. światowego PKB w jednej umowie
Unia Europejska dogadała się z Mercosurem. 20 proc. światowego PKB w jednej umowie

Które zatem kraje europejskie mają szansę stać się liderami pod względem PKB na mieszkańca do 2030 roku i czy nastąpią jakieś znaczące zmiany?

Euronews Business przeanalizował prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczące World Economic Outlook na lata 2025 i 2030, uwzględniające zarówno nominalny PKB na mieszkańca, jak i parytet siły nabywczej (PPP), który uwzględnia różnice cen między krajami.

Irlandia wyprzedza Luksemburg

Spośród 41 krajów europejskich, wliczając państwa członkowskie UE, państwa kandydujące, państwa członkowskie EFTA i Wielką Brytanię - Irlandia ma do 2030 r. znaleźć się na szczycie tabeli PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej, wyprzedzając Luksemburg, który w 2025 r. zajmował pierwsze miejsce.

Podana wartość ma jednak istotne zastrzeżenie. Irlandzki PKB jest zniekształcony przez nadmierną obecność korporacji międzynarodowych, a Alan Barrett, dyrektor Instytutu Badań Ekonomicznych i Społecznych, twierdzi, że dochód narodowy brutto (DNB) jest znacznie lepszym miernikiem rzeczywistej produkcji gospodarczej kraju.

Gdyby uwzględnić dane Banku Światowego dotyczące dochodu narodowego brutto (DNB) za 2024 r., Irlandia w ogóle nie znalazłaby się w pierwszej czwórce.

Przewiduje się, że Norwegia, Szwajcaria i Dania znajdą się w pierwszej piątce, a ich pozycje pozostaną stabilne w latach 2025–2030.

Wśród pięciu największych gospodarek Europy Niemcy zajmują najwyższą pozycję, 12. miejsce, następnie Francja (15. miejsce) i Wielka Brytania (16. miejsce). Włochy znajdują się na 18. miejscu, a Hiszpania jest najniżej z tej piątki, 22. miejsce.

Kraje kandydujące zajmują najniższe miejsce - z jednym wyjątkiem

Dziewięć ostatnich miejsc zajmują kraje kandydujące do UE, a Ukraina, Kosowo i Mołdawia. Turcja jest wśród nich wyjątkiem, z prognozami na 29. miejsce w 2030 roku - przed trzema pełnoprawnymi członkami UE: Bułgarią, Łotwą i Grecją.

Różnica między rankingiem nominalnym a rankingiem według parytetu siły nabywczej (PPP) jest spora. Malta, Rumunia, Polska i Turcja plasują się znacznie wyżej w rankingu PPP – co sugeruje, że ich realna siła nabywcza przewyższa to, co sugerują dane.

Powiązane
babcia wnuk
Quiz. Masz bogate słownictwo? 10/10 to poziom mistrza
słownik
"Bogatemu diabeł dzieci...". Średnio trudny QUIZ o przysłowiach. Potrafisz je dokończyć?
Dziadek z wnuczką rozwiązuje quiz
Masz bogate słownictwo? Błyskawiczny quiz. 10/10 to poziom mistrza
