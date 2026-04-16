Dziennik Gazeta Prawana logo

50 tys. zł do wzięcia. Rusza nabór wniosków dla działkowców

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 12:59
50 000 zł do wzięcia. Rusza nabór wniosków dla działkowców
Ruszył kolejny nabór wniosków o dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych. Stowarzyszenia mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na remonty alejek, sieci wodociągowych czy domów działkowca, pokrywające do 80 proc. kosztów inwestycji. Na złożenie dokumentów w Urzędzie Miejskim zarządcy ROD mają czas do 30 kwietnia 2026 roku.

Ruszył nabór wniosków o dotacje na modernizację ROD

Bytomski magistrat ogłosił start kolejnej edycji programu dotacji celowych dla stowarzyszeń zarządzających rodzinnymi ogrodami działkowymi (ROD). Inicjatywa ma na celu realne wsparcie rozwoju infrastruktury ogrodowej, która dla tysięcy bytomian stanowi kluczowe miejsce wypoczynku i rekreacji. Środki mogą zostać przeznaczone na odnowienie alejek, budowę parkingów czy estetyzację przestrzeni wspólnej.

Na co można przeznaczyć środki?

Zakres prac, które mogą zostać objęte dofinansowaniem, jest szeroki. Jak informuje Urząd Miejski w Bytomiu, wsparcie dotyczy m.in. kluczowych elementów funkcjonalnych ogrodów:

"Chodzi tu m.in. o takie inwestycje, jak: budowa lub remont dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej, elektrycznej, poprawa ładu przestrzennego czy remont domów działkowca" - wyszczególnia magistrat na swojej stronie.

Zainteresowanie programem w ubiegłym roku pokazało, jak bardzo potrzebne są to środki. Według informacji tygodnika "Życie Bytomskie", miasto wyasygnowało wówczas 200 tys. zł, co pozwoliło na realizację projektów w 10 stowarzyszeniach. Efektem tych działań są nowe ogrodzenia, systemy monitoringu i oświetlenia, a także zmodernizowane domy działkowca, służące lokalnej społeczności jako miejsca integracji.

Warunki finansowania w 2026 roku - do kiedy nabór?

W tegorocznym naborze działkowcy mogą ubiegać się o jeszcze wyższe kwoty - do 50 tys. zł na realizację pojedynczego zadania. Należy jednak pamiętać o zasadach współfinansowania:

  • Wysokość dotacji: do 80 proc. kosztów inwestycji.
  • Wkład własny: minimum 20 proc. wartości zadania.

Stowarzyszenia zainteresowane pozyskaniem funduszy mają czas na złożenie dokumentacji do 30 kwietnia 2026 r. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło Media
Tematy: dotacjeRODdziałkiBytom
Zobacz wszystkie artykuły tego autora50 tys. zł do wzięcia. Rusza nabór wniosków dla działkowców »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj