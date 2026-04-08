Nawet 170 tys. zł dopłaty do mieszkania. Ruszył program, o którym mało kto wie

Weronika Papiernik
Ruszył właśnie nabór wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd", który oferuje wsparcie finansowe przy wynajmie mieszkania. W pierwszym roku państwo może pokryć nawet 100 proc. kosztów najmu. Kto może liczyć na ponad 170 tys. zł dofinansowania i jakie warunki trzeba spełnić?

Od 2 kwietnia 2026 roku ruszył nabór wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd". To szansa dla absolwentów i osób usamodzielniających się na zdobycie niezależności mieszkaniowej w mieście, w którym chcą pracować lub już podjęli zatrudnienie.

Na czym polega dofinansowanie do mieszkania z PFRON?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje wsparcie finansowe do kosztów najmu wymienionych w umowie. Wsparcie jest rozłożone na maksymalnie 36 miesięcy, a jego wysokość zmienia się w czasie:

  • 1 – 12 miesiąc: dofinansowanie wynosi 100 proc. kosztów najmu;
  • 13 – 24 miesiąc: dofinansowanie wynosi 70 proc. kosztów najmu;
  • 25 – 36 miesiąc: dofinansowanie wynosi 40 proc. kosztów najmu.

Co istotne, przez pierwszy rok nie musisz mieć pracy - to czas na jej aktywne poszukiwanie. Jednak od 13. miesiąca warunkiem dalszego otrzymywania pieniędzy jest wykazanie zatrudnienia.

Kto może złożyć wniosek?

Program skierowany jest do konkretnej grupy beneficjentów. Aby otrzymać środki, musisz spełnić poniższe kryteria:

  • Status absolwenta: Musisz być absolwentem szkoły dowolnego stopnia (od podstawowej po wyższą) lub osobą, która opuściła rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczą lub WTZ w ciągu ostatnich 60 miesięcy.
  • Stopień niepełnosprawności: Znaczny stopień niepełnosprawności.

Ważne

W przypadku dysfunkcji wzroku lub słuchu - wystarczy stopień umiarkowany (wymagane zaświadczenie lekarskie w określonych przypadkach).

  • Brak własnego lokum: Nie możesz posiadać własnego mieszkania w miejscowości, w której pracujesz lub szukasz pracy.
  • Zdolność prawna: Musisz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Kryterium dostępności: Wynajmowane mieszkanie musi spełniać Twoje indywidualne potrzeby wynikające z niepełnosprawności (np. brak barier architektonicznych dla osób na wózkach).

Maksymalne kwoty dofinansowania

Wysokość dopłaty zależy od lokalizacji oraz tego, czy beneficjent porusza się na wózku. Stawki w miastach wojewódzkich robią wrażenie:

  • Warszawa - 173 222,00 zł
  • Wrocław - 154 703,00 zł
  • Poznań - 147 885,00 zł
  • Kraków - 146 708,00 zł
  • Gdańsk - 144 900,00 zł
  • Szczecin - 130 845,00 zł
  • Lublin - 123 349,00 zł
  • Katowice - 117 510,00 zł
  • Toruń - 106 868,00 zł

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Proces jest uproszczony, aby ułatwić dostęp osobom z ograniczoną mobilnością.

Termin: Od 2 kwietnia do 4 grudnia 2026 r. System Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem: sow.pfron.org.pl. Wniosek musi zostać podpisany Profilem Zaufanym lub podpisem elektronicznym.

