13,1 proc. badanych chce wydać na Wielkanoc mniej niż poprzednich latach a 4,4 proc. znacznie mniej. Z kolei 27,8 proc. respondentów zamierza wydać więcej niż wcześniej a 6,8 proc. znacznie więcej.

Co piąty Polak oszczędza na Wielkanoc

7,2 proc. uczestników badania nie wiedziało ile wyda a 2,5 proc. zadeklarowało, że nie obchodzi tych świąt lub wyjeżdża.

Respondentów zapytano także bez jakich potraw nie wyobrażają sobie świąt. 71 proc. nie wyobraża ich sobie bez jajek, 61,8 proc. bez żurku lub białego barszczu, 50,7 proc. bez białej kiełbasy, 44,8 proc. bez sałatki jarzynowej a 39,7 bez sernika.