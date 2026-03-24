Dostatnio, ale bez luksusów

W ocenie autorów raportu, znaczna rozpiętość poziomu planowanych wydatków na świąteczne zakupy żywnościowe i brak wyraźnie dominującego przedziału jest odzwierciedleniem różnic w poziomie zamożności Polaków. Najczęściej wskazywany przedział można uznać za taki, który pozwala urządzić święta względnie dostatnio, choć bez luksusów.

Ile wydamy na Wielkanoc?

Z przedstawionych danych wynika, że najwięcej ankietowanych - 15,7 proc. planuje wydać 200-300 zł w przeliczeniu na jedną osobę; 13,4 proc. przeznaczy 100-150 zł; 10,6 proc. 300-400 zł; 10,1 proc. powyżej 500 zł; 8,1 proc. 50-100 zł; 8 proc. 400-500 zł, a 3 proc. poniżej 50 zł.

Odsetek badanych, którzy stwierdzili, że jeszcze nie wiedzą, ile wydadzą na święta, wyniósł 14,5 proc. Z kolei 3 proc. badanych nie uczestniczy w świątecznych przygotowaniach, wyjeżdża lub w ogóle nie obchodzi świąt.

Pamiętamy, ile wydaliśmy rok wcześniej

W ocenie Roberta Biegaja z Shopfully Poland, podczas planowania wydatków konsumenci biorą pod uwagę zarówno dane bieżące jak i „historyczne”.

„Większość osób planujących zakupy pamięta mniej więcej, ile kosztowało zastawienie świątecznego stołu w ubiegłym roku i jakie artykuły były potrzebne. Konsumenci biorą też pod uwagę aktualne ceny, promocje czy dostępność danych produktów. Następnie łączą te dane i na tej podstawie przewidują wydatki” - stwierdził ekspert.

Raport „Polacy na świątecznych zakupach. Wielkanoc 2026” powstał na podstawie badania przeprowadzonego na początku marca 2026 roku przez UCE Research i Shopfully Poland na ogólnopolskiej próbie 1008 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.