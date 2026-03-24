Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś nowe dane o stopie bezrobocia za luty. Wiadomo też, ile osób bezrobotnych jest zarejestrowanych w urzędach pracy.
Bezrobocie w Polsce
Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 6,1 proc., wobec 6,0 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w lutym wzrosła do 6,1 proc.
Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lutym 954,9 tys. wobec 934,1 tys. miesiąc wcześniej.
Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 101 tys. wobec 118,5 tys. poprzednio.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
