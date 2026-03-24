Bezrobocie w Polsce

Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 6,1 proc., wobec 6,0 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

Reklama

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w lutym wzrosła do 6,1 proc.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lutym 954,9 tys. wobec 934,1 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 101 tys. wobec 118,5 tys. poprzednio.